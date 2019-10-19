中企承建安哥拉奎托機場投運

奎托機場新航站樓。（來源：人民網） 中評社北京10月19日電／安哥拉奎托消息：當地時間10月18日下午，由中國鐵建二十局集團承建的安哥拉奎托的若阿金·卡潘古機場舉行竣工典禮。安哥拉總統洛倫索，交通部部長德阿布雷烏，比耶省省長奧伏蘭度等出席，上千名奎托市民眾中國鐵建二十局參建者參加典禮。



奎托機場位於安哥拉中部的比耶省奎托市，是安哥拉政府的重點工程之一，也是安哥拉比耶高原的重要空中交通樞紐。該項目施工任務主要包含新建航站樓、貴賓樓及塔台拆除擴建改建原有的垃圾轉運站、生活及消防水泵房、室外工程，還需建設航管樓、貨運站、動力中心、行李及安檢弱電工程，項目總造價4500萬美元，全部採用中國標準設計。



奎托機場改擴建項目自2017年2月23日開工以來，管理施工團隊克服人員組織難度大、物資設備匱乏、專業性強、各專業配套施工難度大等難題，成立技術攻關小組，優化設計圖紙，攻克技術難點，確保工程施工優質、高效推進。項目累計聘用安哥拉當地勞務上千人次，並培養出500多名裝修、機械、測量、維修等方面的技術人員，促進當地就業和技術發展。項目開工以來從未發生一例安全事故，累計收到40餘次業主表揚信函。10月16日，機場完成初步驗收，全面移交安哥拉國家機場經營及航空管理公司，進入兩年質保期。



安哥拉國家機場經營及航空公司雜誌曾發表文章稱：＂奎托機場由國際承包商中國鐵建二十局集團承建，建築材料和系統配置採購來自安哥拉當地和中國，工程質量非常保障，中國鐵建二十局集團值得信賴！＂ 該機場還曾被安哥拉副總統德索薩稱讚為＂安哥拉最漂亮的機場＂，其建設速度還刷新安哥拉民用機場的歷史記錄，成為該地區新地標。



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