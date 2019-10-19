“人造肉”走紅是資本噱頭還是健康新趨勢？

中評社北京10月19日電／據新華社電 10月16日，金字火腿股份有限公司召開“植物肉新品發布會”。新品上市前，這家公司股價連連上漲。此前，已有其他食品企業發售“人造肉”產品。業內人士稱，與“人造肉”相關的企業已超過1000家。



一方面受到資本市場追捧，而另一方面，有關概念炒作和資本泡沫的爭議也如影隨形。“人造肉”走紅，到底是資本噱頭還是健康食品新趨勢？



“人造肉”上市



是新概念還是“回鍋肉”？



“味道不錯，口感與牛肉很像。”金字植物肉新品發布會現場，有體驗者表示。記者了解到，此前在金字火腿天貓旗艦店預售的1000份“人造植物肉餅”已全部售罄，賣家稱預計發貨時間為10月下旬。



而實際上，無論在國外還是國內，“人造肉”都並非全新概念。有業內人士稱，“人造肉”的走紅，多少有些“回鍋肉”的意味。



據專家介紹，“人造肉”按照製造工藝和生產技術可分為植物肉和培養肉兩大類：前者是基於植物蛋白等原料，通過人工方式合成肉類相似物；後者是用動物幹細胞培育出的“人造肉”。兩者在主要原料、生產成本、技術路線上都存在差別。目前人造肉行業企業大多集中於植物肉方向。



北京工商大學食品學院副教授李健認為，目前市場上一些企業採用的技術，並無特別多的創新。



“人造肉”前景



利於素食者 但價格偏高



劉銳稱，植物肉含有較高蛋白質含量和較低脂肪含量，可以豐富人們的餐桌，提供更多膳食選擇。植物肉原料資源豐富，且處於食物鏈上游，有利於解決傳統肉製品生產過程中的環境和動物保護問題。隨著人們對營養健康和可持續發展的重視，植物人造肉有一定市場規模和消費人群。



中國農業大學食品學院營養與食品安全系副教授範志紅認為，“人造肉”對偏愛素食或醫囑不宜吃動物肉，但又不愛吃傳統豆製品的人群來說是福音。但也有專家認為，目前“人造肉”主要還是資本炒作的噱頭，中國消費者可能較難改變傳統飲食習慣，預測市場接受度不高。



目前，“人造肉”產品價格相對較貴，金字火腿4片人造肉餅售價達118元，引發消費者的質疑與觀望。企業與一些專家都表示，隨著技術成熟和生產規模擴大，未來“人造肉”成本會逐步降低，價格趨向消費者可以接受的程度。



來源：廣州日報