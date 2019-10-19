白色恐怖受難者齊聚台北馬場町悼念犧牲難友

2019年白色恐怖秋祭慰靈大會在馬場町紀念公園舉行，受難者齊聚紀念碑前，合影留念。（中評社） 中評社台北10月19日電／2019年白色恐怖秋祭慰靈大會19日下午在馬場町紀念公園舉行，近500名白色恐怖政治受難者與家屬齊聚馬場町公園，以“反對綠色恐怖.守護兩岸和平.搶救民生經濟”為主題，悼念白色恐怖時期被刑殺的政治受難者。活動中有社會各界代表致詞，以及由受難人家屬組成的朗誦隊和歌詠隊，進行朗誦與獻唱，並演出以白色恐怖郵電工人案為背景的行動劇，活動最後在向犧牲烈士獻花中順利結束。



主辦單位發布新聞稿表示，秋祭現場也同步舉辨為期兩天的“激進1949：台灣郵電工人與他們的刊物《野草》”圖文展，介紹白色恐怖時期台灣郵電案的始末、六張犁兩百多位受難者墓塚的發現過程，以及白色恐怖政治受難人的遺書與遺言等重要史料。



主祭者台灣地區政治受難人互助會總會長林燿呈在致詞表示，“對經歷過白色恐怖的家屬而言，淚水從來不是島內當局與任何政黨可以隨意操作的廉價史實。”對於當前台灣局勢，林燿呈說，“為了不重蹈歷史的覆轍、推動社會發展與進步，希望台灣社會上的各種進步力量，一起反對任何形式的恐怖政治與兩岸敵對政策。”



高齡年過九十的政治受難人王全美，早年就讀台大經濟系時，因參加“國際問題研究會”而思想左傾，加入中共台灣省工委會地下讀書會小組，他代表政治受難者上台致詞時說道，“七十年過去了，當時出生的娃娃如今已白髮蒼蒼。盼望著的理想社會，是否無望了？我們毫不猶豫與十四億中華民族緊密團結在一起，不見大同世界絕不停止。”



政治受難人遺族代表醫師李素慧，其父親李蒼降在白色恐怖時代加入中共地下黨而付出青春生命，李素慧致詞時說，“儘管大部分白色恐怖政治受難人獲得“促轉會”平反，當年被指控的罪名已撤銷，儘管獲得一點欣慰，卻也擔憂當局修惡“國安法”，藉修法阻礙兩岸交流、清算異己。”



來自桃園復興區的原住民受難者代表林信安，其父白色恐怖受難人林昭明已於今年初逝世，他表示，“希望將來政府能還給50年代白色恐怖受難人及家屬一個公道回應，以符合轉型正義真正的目標與意義。”



主辦單位表示，秋祭大會舉辦多年，今年卻收到好幾個警察單位來電詢問，甚至上門“關心”。一場悼念白色恐怖政治受難者的活動，卻被警政單位如此關切詢問，令人質疑台灣政府眼前推動的轉型正義，到底找回什麼歷史正義？



活動最後在現場政治受難者、家屬與來賓為犧牲烈士獻花下順利結束。