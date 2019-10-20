學者熱議：“一國兩制”與澳門社會文化發展

研討會現場。（中評社 張爽攝） 中評社北京10月20日電（記者 沈而忱 張爽）19日，“映日蓮花：一國兩制的澳門特色——慶祝澳門回歸祖國20周年研討會”在北京大學召開。開幕儀式和主題演講之後，與會的專家學者進行了專題研討，內容涉獵澳門的經濟、文化與社會、法律發展等方面。研討的第二專題聚焦於澳門文化與社會發展，五位專家對澳門的治理能力、澳門對中華文化傳統的弘揚、憲法在特區的適用、澳門與內地的葡語教學合作、澳門成功實踐“一國兩制”的文化基礎等方面進行了廣泛而深入的交流與探討。



澳門發展策略研究中心會長、全國人大代表蕭志偉的發言以“澳門治理能力現代化”為主題。他表示，從澳門回歸20年的經驗來看，“一國兩制”是澳門特區的治理原則，也是治理的目標、途徑和模式，是澳門特區繁榮穩定、長治久安的原因。蕭志偉通過列舉數據，證明了澳門在經濟發展方面取得的成就，並認為，經濟發展商的成就為澳門政府的二次分配提供了基礎，令澳門居民能夠分享經濟發展的成果，一定程度上解決了交通、教育、社會保障、青年就業等社會問題，維護了社會穩定。



蕭志偉表示，“一國兩制”在澳門的實踐使得愛國愛澳社會成為澳門政治生態組成的重要部分，具有功能性、政治性的社團與澳門政府有效合作，讓澳門社會邁向了有效的管治之路。實踐證明，愛國愛澳、包容共治、務實進取等澳門精神內涵，為澳門誰平穩發展打下了重要的良好基礎，這些傳統價值觀，在澳門社會形成了團結、互助、和諧的社會心態，成為澳門特色的“一國兩制”的重要組成部分。