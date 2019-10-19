＠所有人　民生禮包又添新福利　快來查收

中評社北京10月19日電／我國新增五處國家地質公園 百姓出游又添新去處



國家林業和草原局日前發布消息稱，近日，我國正式命名5處國家地質公園，分別是湖北恩施騰龍洞大峽穀國家地質公園、廣西羅城國家地質公園、廣西都安地下河國家地質公園、西藏羊八井國家地質公園和四川青川地震遺跡國家地質公園。至此，我國正式命名的國家地質公園增至219處。



全國泛北方區域性簽證中心啟用 居民可享一站式出入境服務



濟南市政府外事辦公室日前宣布，全國泛北方區域性簽證中心——濟南簽證中心正式啟用，可代辦100多個國家的簽證業務，將為山東等泛北方省份居民提供便捷的一站式出入境服務。



加大藥品價格監管和執法力度 遏制藥價過快上漲勢頭



日前，國務院辦公廳印發《關於進一步做好短缺藥品保供穩價工作的意見》，《意見》中特別提出，要加大藥品價格監管和執法力度。對漲價不合理且違法的，依法依規實施處罰；對漲價不合理但尚不構成違法的，約談敦促企業主動糾正，必要時採取公開曝光、中止掛網、失信懲戒等措施。



明年實現100種小品種藥（短缺藥）穩定生產供應



日前，國務院辦公廳印發《關於進一步做好短缺藥品保供穩價工作的意見》，明確提出：結合藥品供應保障需求和全國布局，2019年再推進2家小品種藥（短缺藥）集中生產基地建設，實現穩定生產供應的小品種藥（短缺藥）增加40種。到2020年，實現100種小品種藥（短缺藥）穩定生產供應。

