李沛霖談澳門愛國教育經驗：教育者堅定愛國

澳門基本法推廣協會副理事長李沛霖（中評社 張爽攝） 中評社北京10月20日電（記者 張爽 沈而忱）澳門基本法推廣協會副理事長李沛霖在 “映日蓮花：一國兩制的澳門特色——慶祝澳門回歸祖國20周年研討會”上表示，澳門的愛國教育有幾個突出特點：第一是絕大多數團體辦學理念非常明確；第二，絕大多數社會團體愛國意識堅定，澳門整個社會的氛圍都是愛國的；第三是絕大多數新聞媒體都敢於維護真理。最重要的一條經驗就是教育者必須要有堅定的愛國立場。



李沛霖表示，最近十年澳門的變化更大了，可以看到澳門所取得的成績，其中四點尤其突出：



第一是堅定立場，緊跟中央。“澳門最近十年這一點是非常突出的。大家都明白，祖國好，澳門更好。澳門是作為一國之下的特別行政區，國家建設我們有責任，澳門建設好是我們的使命，澳門立場堅定，緊跟中央的部署。”



第二是牢記使命，不斷探索。回歸之後澳門的使命十分明確，就是要建設好“一國兩制”，政府在努力改變不太好的經濟結構，提出了要發展適度多元的經濟，現在更加明確，就是要做“一中心一平台一基地”，在不斷探索過程中前進。



第三是依法辦事，不斷完善。特區政府一直以來嚴格按照憲法和基本法辦事。本地法律不斷完善，這是“一國兩制”是否成功的關鍵之一。



第四點經驗是官民合作，共建共享。澳門有一個非常好的傳統就是團結，社會氛圍很和諧，其中很重要的一點就是政府官員和市民大眾能夠充分合作，大家能夠共享繁榮。澳門要充當“一國兩制”的建設者和民族復興的促進者。



李沛霖說，至於愛國教育和“一國兩制”的關係，我們不得不聯繫到最近香港的情況，可以看到一個非常嚴峻的問題：這一代香港的青少年中不少人毫無國家觀念和民族意識，連自己是什麼人都搞不清楚，在遭受蒙蔽和錯誤引導的情況下，有些人充當反華勢力的“急先鋒”。“最近澳門舉辦了澳門統促會主辦的研討會，台灣新黨主席郁慕明談到香港問題時說，他們反對‘一國兩制’，其實就是反對‘一國’；他們‘反送中’，就是‘反中’。”郁慕明認為，香港的局面要想得到解決，就需要香港愛國愛港的力量站出來，發出聲音。



李沛霖說，有人問，澳門人很愛國，但為什麼香港會出現這個情況？他說，這就是為什麼他今天強調愛國教育的重要性，“香港出現這個情況，就是因為有些人換衣服不換腦袋，有些人穿特區的衣服，但是腦子裡還是英國那一套。澳門情況不一樣，澳門的愛國教育從來沒有間斷，愛國教育更是朝著多樣化、合作化、制度化的方向發展。”

