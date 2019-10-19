軍運會開幕式及文藝表演獲盛贊

中評社北京10月19日電／巨幅五星紅旗、軍運會會徽、“和平”字樣依次鋪滿開幕式舞台；數萬名現場觀眾高聲齊唱“五星紅旗，你是我的驕傲”；真人實景版《清明上河圖》展現國泰民安的祥和景象；按照1：1比例製作的復興號“開”到表演場地……



18日晚，第七屆世界軍人運動會在武漢隆重開幕。運動員入場式和《和平的薪火》文藝表演令場內外觀眾熱血沸騰、直呼震撼自豪。



109個國家軍人展軍姿、亮風采



步伐整齊、軍姿威武、目光堅定，身著綠色、白色、藍色軍裝的三軍儀仗隊步入開幕式會場，數千名官兵和志願者在舞台上整齊列陣，高呼本屆軍人運動會的口號“創軍人榮耀、築世界和平”，引來全場觀眾熱烈的掌聲和歡呼聲。



點燃主火炬的劉玉棟說，109個國家的近萬名軍人相聚一堂，通過體育傳遞友誼，通過交流彰顯共同維護世界和平的決心。“這是一次和平的慶典，更是所有軍人的榮耀！”



最後入場的是中國代表團，身穿戎裝的中國軍人運動員在可愛的吉祥物“兵兵”陪同下一路前行。



“90後”武漢女孩聶秋雨自稱是“軍裝控”，從小對軍人就懷有崇高的敬意。“開幕式上，軍人運動員的威武英姿，讓我從心中油然升起一種揚我國威的自豪感。”聶秋雨說。



高科技手段帶來視覺衝擊



真人版《清明上河圖》的環節給觀眾帶來強烈的視覺衝擊力。“舞台上的長江、黃河都是用真水呈現，霧幕與影像構成的黃河、涼亭、橋等道具，讓《清明上河圖》從紙上躍然成一幅立體的實景山水畫。”武鋼三中老師張利榮說。