空軍五項飛行比賽中國隊勇奪總分第一

10月19日，中國隊運動員廖偉華慶祝奪冠。（來源：新華社） 中評社北京10月19日電／新華社武漢10月19日電（王自宸、李秉宣）第七屆世界軍人運動會空軍五項飛行比賽19日進行。中國隊以總分第一的成績，將空軍五項的首塊金牌收入囊中，這是中國軍團在本屆軍運會上獲得的第二金。



空軍五項是軍運會最具軍事特色的項目之一，包括飛行比賽和運動比賽兩部分。空軍五項飛行比賽是指低空三角導航比賽，運動員作為領航員指揮飛行員在高度約200米的三角航線上飛行40分鐘。裁判員在3個檢查點從導航的精確度、準時到達能力等對運動員進行打分，總得分最高者獲勝。



本屆軍運會空軍五項飛行比賽吸引了中國、捷克、丹麥、巴西、立陶宛、芬蘭、西班牙、瑞典、厄瓜多爾等9個國家代表隊參賽。當天上午10時許，比賽拉開帷幕，各國運動員作為領航員，依次指揮飛行員駕駛初教－6型飛機開展低空三角導航比賽。



中國隊的運動員包括廖偉華、葉邦武、李多琦、和浩琴等4人。其中，廖偉華作為領航員參加飛行比賽，葉邦武、李多琦、和浩琴等參與點位確定、航速計算等低空三角導航各項規劃和準備工作。經過精密配合，中國隊獲得總分第一，巴西隊位居第二，芬蘭隊排名第三。



“成績比較理想，算是超水平發揮。”中國隊負責人王海臣賽後接受記者採訪時表示，良好的天氣狀況和隊員們的默契配合是取得好成績的關鍵。在接下來的比賽中，中國隊將繼續努力、奮勇拼搏。



根據空軍五項競賽總章程，國際軍體理事會的官方獎牌將頒發給個人飛行比賽項目的前三名，成績最好的參賽國將獲得冠軍獎杯。21日至24日，空軍五項還將進行射擊、障礙游泳、擊劍、籃球、障礙跑和定向越野6個項目的比賽。



（來源：新華網）



