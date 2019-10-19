重慶調整長江航電樞紐功能助力生態發展

中評社北京10月19日電／近日，重慶長江段雙江、白馬航電樞紐陸續開建，主要功能均從過去發電為主調整為“航運為主，兼顧發電、河道生態修復”。專家表示，航電樞紐功能調整將助力長江上游實現生態發展目標。



長江上游擁有烏江、嘉陵江、涪江等多條支流。這些支流已建成多個航電樞紐。比如，流經貴州和重慶的烏江，擁有10餘個航電樞紐。過去，這些樞紐更注重發電功能，往往忽視了航運功能，導致烏江幹流航道一度中斷。過去航運繁榮的涪江、嘉陵江，都受制於航電樞紐，航運功能得不到充分發揮。



“近年來，‘生態優先，綠色發展’的理念深入人心，航運相比於公路、鐵路作為一種更環保、更經濟的運輸方式，越來越受到重視。”重慶市交通局相關負責人說，在這種背景下，重慶與長江上游四川、貴州等多地強化合作，讓長江的多條支流釋放出航運效益。



航電樞紐的功能調整是重要舉措之一。今年9月底開建的白馬航電樞紐工程位於重慶市武隆區白馬鎮，是烏江幹流開發規劃12座梯級中的最後一個梯級。“該樞紐建成後，將有效消除烏江天險20多處灘險，渠化航道45.3公里，航道等級由原來的Ⅴ級提升到Ⅳ級，打通渝東南和黔東北地區進入長江的水運大通道，500噸級船舶可從烏江與長江交匯處涪陵出發經白馬樞紐直達彭水和上游地區的貴州省境內，可促進烏江航運全面復甦。”重慶航運建設發展有限公司相關負責人表示。



重慶港盛物流集團董事長王毅認為，航電樞紐功能的調整，將給長江上游物流方式帶來重大轉變，長江上游各省市的聯繫將更加緊密，依托長江黃金水道的“鐵公水”多式聯運將進一步強化，多種運輸方式之間的銜接將更為順暢，這對降低物流成本，減少能源損耗和環境污染都有諸多益處。



（來源：新華網）