華爾街巨頭業績分化　寬鬆潮施壓銀行板塊

中評社北京10月19日電／又到了美股上市公司交“成績單”的季節，幾大銀行股業績率先亮相，正式拉開了美股今年三季度財報季。本周，華爾街六大巨頭相繼披露業績，整體表現出喜憂參半的特征。



儘管美國一些大型銀行業績超出市場預期，但有分析指出，美聯儲進一步寬鬆的預期，對銀行業的盈利前景造成打擊。近段時間以來，受預期不斷變化影響，美大型銀行的股價坐上過山車。隨著低利率環境進一步施壓，美國銀行業面臨的挑戰料還將會接踵而至。



幾家歡樂幾家愁



本周，摩根大通、花旗集團、富國銀行、高盛、美國銀行、摩根士丹利有著“華爾街六大行”之稱的組合陸續交上了今年三季度的成績單。整體來看，六大銀行業績表現出較大程度的分化，可謂幾家歡樂幾家愁。



根據業績報告數據，今年第三季度，摩根大通、花旗集團、美國銀行、摩根士丹利的表現亮色相對較多。



摩根大通當季營收301億美元，創歷史紀錄，超過預期的285億美元；淨利潤同比增長8%至91億美元；每股收益為2.68美元，超過分析師預期的2.45美元，也高於去年同期的2.34美元。其中，其當季固收業務創下三年來最大營收增長，銀行手續費收入出現躍升，投資銀行業務也穩贏競爭對手。



花旗集團當季營收186億美元，淨利潤為49億美元，均超出市場預期和去年同期數值。每股收益為1.97美元，稍高於分析師預期的1.95美元。交易收入強勁是公司的業績向好的主要動力之一。

