韓國瑜首場青年座談百人參加　不怕題目麻辣

韓國瑜出席首場青年座談，由文傳會副主委黃子哲主持。（中評社 高易伸攝） 中評社台南10月19日（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜19日下午在台南出席首場青年座談，劈頭就被問到青年世代支持度低，如何拓展、怕不怕？韓打趣說這題很麻辣，但一點都不怕，韓也細數市長青年政績，強調自己是最關心年輕人未來。



“瑜你跨世代對談”針對青年世代就學、就業、返鄉等“國政”問題與現場近百位青年對話，該座談會由韓國瑜競選辦公室主辦，文傳會副主委黃子哲主持。黃劈頭便問韓在年輕世代中支持度偏低，是否擔心或如何擴展支持度？



韓國瑜一聽說，哇，這一題很辣，但我一點都不擔心。大家只要花點時間去看我的詢答、新聞就會知道我最關心年輕人。



韓列舉市長政績說，目前高雄是第一個發展“中英文雙語教育”的縣市，我們還有專門照顧未婚懷孕的“珍珠媽媽”，此外高雄學生約有6萬名已經可以開始吹冷氣，另外高雄市青年局目前剛成立，每年預算編列三億(新台幣)，但人是英雄錢是膽，年輕人充滿創意卻沒有資源、資金。



韓說，今天“我養你的小、將來你們會養我們的老”。台灣年輕人在台灣競爭力不能跟新加坡、上海比，因為我們的大環境不好。因此我們要搭建一個平台，讓年輕人在上面奔馳，我不相信民調低。因為支持我的人每一個眼神都像獵豹一樣炯炯有神，因此我不擔心。



主持人黃子哲表示，蔡英文2015年曾說，不要因為怕死而不做！但現在青年都是“斜槓世代”，近期有兩位“外送員”意外喪生，這群外送員都是年輕族群，今天我到台南這個小吃美食之鄉特別有感觸。黃也鼓勵現場青年說，韓市長很開放任何問題軟的硬的都可以問。



韓國瑜16日展開土地傾聽學習之旅，16至18日在屏東行腳，19日整天則在台南拜廟，並跟黨籍“立委”選將同台，發揮“母雞帶小雞”威力，傍晚則回到台南市跟青年座談。



現場有年輕人提問韓說，周邊朋友畢業後都想去其他國家遊學、打工或繼續深造，而不願留在台灣，因為他們覺得台灣給年輕人的希望不多？



韓國瑜表示，現在香港社會不穩定，但香港的移動資金有沒有來台灣？香港資金為何不來台灣，或跑去新加坡？外國投資者為何不來台灣投資，台灣執政黨一直沒公布真相，卻一直告訴我們台灣經濟20年來最好。試問台灣有沒有自經區，台灣跟哪些國家簽訂自由貿易協定？看看其他國際企業來不來，我們的孩子有沒有接觸國際觀的機會。這個大水庫已經沒有水了，我們要怎麼做？我沒有辦法告訴年輕人畢業後要走去哪裡？但我告訴你我們的政策、稅法、大環境必須改變，如果我告訴你“沒問題，你們未來的機會很多”那是不負責的態度。