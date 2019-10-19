俄總理：應由聯合國而不是G8來解決世界問題

中評社香港10月19日電／俄羅斯總理德米特里∙梅德韋傑夫認為，八國家團（G8）不適合解決世界問題，應由聯合國發揮核心作用。



衛星新聞消息，梅德韋傑夫在出訪貝爾格萊德前夕接受了塞爾維亞報紙《晚間新聞》的採訪。



俄總理指出，以前很大一部分世界問題都由G8解決。他表示：“隨後我們被趕出來，並稱‘你不適合我們’。現在，幾個國家又開始招手說‘我們準備再次接受你’諸如此類的話。問題不在於那裡發生了甚麼與我們有關的事件，而在於八國集團不可能解決世界問題。”



梅德韋傑夫稱：“因此我認為，毫無疑問，聯合國、安理會應在這裡發揮核心作用，因為這是主要的、起主導作用的組織。”



俄總理同時說，像金磚國家、上合組織等區域組織和大型組織都很重要。他重申，尚未發揮自身潛力的聯合國是最理想的模式。



梅德韋傑夫還表示，與美國膨脹的控制野心不同，俄羅斯採取平衡的立場，並尋求與所有國家保持正常關係，不管它屬於哪個軍事集團。



他表示：“美國這種無節制的，完全不受限制的野心，希望控制全世界，包括歐洲。我認為，我們在這個問題上一直持平衡的立場。這個立場就是我們希望與所有國家友好，當然，我們與巴爾乾各國家有著正常的關係，無論他屬於哪個軍事集團。”