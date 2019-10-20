徐秀慧答中評：找尋兩岸共識　攜手邁向未來

會議現場（中評社 海涵攝） 中評社廈門10月20日電（記者 海涵）10月19日，福建師範大學閩台區域研究中心、文學院教授徐秀慧在參加第二屆海峽兩岸人文學論壇時接受記者採訪。她指出，在當前中美貿易戰的緊張關係中，思考兩岸人文學的融合發展更加具有現實的意義，也會深刻影響兩岸整體的融合發展。兩岸要從過去的經驗中汲取智慧，並迎接兩岸的共識，然後一起攜手邁向未來。



第二屆海峽兩岸人文學論壇在廈門海滄台商投資區舉行。本屆論壇由國務院台灣事務辦公室、中國社會科學院指導，中國社會科學院哲學研究所、中國社會科學院台港澳研究中心、廈門海滄台商投資區管委會共同主辦，海峽兩岸交流基地（廈門市石室書院）承辦。



徐秀慧畢業於台灣清華大學，今年九月份來到福建師範大學文學院任教。第二次來參加海峽兩岸人文學論壇，徐秀慧表示收獲頗豐。第一節海峽兩岸人文學論壇的主題是“重新認識傳統”，兩岸的文化傳統事實上是兩岸之間溝通的一個最好的橋梁。今年的海峽兩岸人文學論壇的主題是“兩岸人文學的融合發展”，這是一個面向未來、展望未來的議題。尤其是在當前中美貿易戰的緊張關係中，思考兩岸人文學的融合發展更加具有現實的意義，也會深刻影響兩岸整體的融合發展。



“從人文學的角度出發，更有助於我們去思考兩岸關係未來的發展，”徐秀慧說，當前兩岸之間出了面對兩岸關係的挑戰之外，還共同面對著全球化帶來的挑戰、科技發展對人文的挑戰、環境保護的挑戰等等。在這些挑戰面前，兩岸應該思考如何以我們共同的中國傳統文化為基礎，去利用中國傳統文化的智慧重新思考我們未來的發展。只有依靠中國傳統人文精神的發揚，才可以去共同構建一個命運共同體，去克服當前所面臨的各種危機。當兩岸開始走向融合的時候，便可以為人類的幸福共同去承擔一些責任。



徐秀慧說，可以總結台灣過去在殖民地時期的經驗和新中國建立以來發展的歷史經驗，從中汲取智慧，並迎接兩岸的共識，然後一起攜手邁向未來。



