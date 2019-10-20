中評觀察：國際新形勢下 北京香山論壇升級

往屆北京香山論壇大會現場。（中評社圖片） 中評社北京10月20日電（記者 徐夢溪）以“維護國際秩序，共築亞太和平”為主題的第九屆北京香山論壇將於10月20日至22日舉行。筆者注意到，本屆北京香山論壇主題直指威脅安全的主因，大會在議程設計和論壇規格、規模上相比往屆做了不少升級，正式論壇引人期待。



今年論壇規模進一步擴大。論壇有4個大會議題，分組會議數量由去年的4個增至8個。議題覆蓋當下最重要的國際關係和安全問題，包括“大國關係與國際秩序”、“亞太地區安全風險管控”、“中小國家利益與共同安全、”“國際軍控體系與全球穩定”的大會議題，以及“安全理念創新”、“互信機制建設”、“亞太安全架構”、“海上安全形勢”、“國際反恐合作”、“中東安全新形勢”、“科技創新與國際安全”、“人工智能與未來戰爭”的分組議題。



論壇規格也進一步提升。截至18日，共有76個官方代表團530餘人確認參會。據軍事科學院副院長、第九屆北京香山論壇秘書長皮明勇透露，外方高級別官員數量高於以往，專家學者數量達到歷屆之最。



本屆北京香山論壇的這些變化，無疑與當前國際社會越來越呼籲和平力量有關。國際形勢正在發生巨大變化，世界從單極向多極轉變，地區衝突此起彼伏，許多既定的國際規則正遭遇被改寫的尷尬，然而，愈發緊張的大國關係讓世界變得更不安全，高科技日新月異大大增強了安全的不確定性。我們不禁要問，世界安全面臨如此多的挑戰，那我們應如何自處？如何保護本國和世界的安全？



北京香山論壇將各種問題一一陳列，既關注大國關係、中小國家利益、國際安全風險等國際關係領域的重要問題，也關切海上安全、國際反恐、中東安全等方面的新情況，還重視人工智能等科技發展對國際安全、未來戰爭的影響。



值得一提的是，本屆北京香山論壇正值中華人民共和國成立70周年。論壇特別安排了“中華人民共和國成立70周年與世界和平發展”的特別議題，並安排參觀展覽，展示中國成就和中國對世界和平發展的貢獻。



筆者認為，中國始終是維護世界和平穩定的堅定力量，北京香山論壇是中國為凝聚世界和平和安全力量所搭建的一個重要平台。為響應國際新形勢下人們對維護安全，倡導和平的要求，今年論壇做了多方面的升級，獲得更多外方官員和專家學者的關注，那麼論壇能否找到當今亂局的解決之道，即將開啟的為期兩日半的交流會給出答案。