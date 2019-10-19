韓國瑜台南大造勢　馬吳同台力挺定爭取勝利

馬英九、韓國瑜及吳敦義。(中評社 高易伸攝) 中評社台南10月19日電(記者 高易伸)中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜19日晚間在台南舉辦造勢大會，晚上由馬英九、國民黨主席吳敦義陪同大進場，展現國民黨團結勝選的氣勢。國民黨台南市黨部主委謝龍介上台時宣布現場人數已達10萬人，要大家堅定的心爭取最後勝利。



身為台南“立委”選將之一的前國民黨主席洪秀柱也上台椰榆民進黨蔡英文說，我們要讓“這個國家的那個“總統”知道，大家明年1月11日的選擇好不好？明年要讓誰凍蒜？現場高喊“韓國瑜”！



韓國瑜競選總部19日在台南水萍塭舉行造勢大會，六席台南選將一一上台致詞，晚間7時將由馬英九、黨主席吳敦義、前主席洪秀柱跟韓國瑜一起大進場展現團結氣勢。



水萍塭公園19日晚上“韓國瑜凍蒜”聲浪響徹雲霄，公園外有韓國瑜粉絲開著插滿青天白日旗的車輛遊行，為韓造勢，公園內紅、藍、白3色幾乎淹沒綠地，展現翻轉台南綠營票倉氣勢。



謝龍介表示，我們要有堅定的心，這次不僅韓國瑜要當選“總統”，“國會”也絕對要過半，只要團結就能爭取最後勝利，在冰天雪地開出美麗燦爛的花朵。



謝龍介酸，有人說要選“中華民國總統”，但都沒有說過“中華民國”，不是說“我國”就是說“那個國家”，質疑對方心中有“中華民國”嗎？這次要讓“中華民國”光榮的救星來了，“韓國瑜來了”。



韓國瑜台南競選總部主委郭添財表示，過去他選過“立委”、市長等，知道台南真的很綠，但民進黨執政後台灣卻越來越分裂、越對立，國民黨要留給下一代的就是“台灣安全、人民有錢，“中華民國萬歲”，希望讓人民越來。



