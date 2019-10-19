習近平接見聯勤保障部隊第一次黨代會代表

中評社北京10月19日電／中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平18日在武漢分別接見了聯勤保障部隊第一次黨代表大會全體代表、駐湖北部隊副師職以上領導幹部和團級單位主官。



新華社報道，上午11時40分許，習近平來到聯勤保障部隊。在熱烈的掌聲中，習近平同聯勤保障部隊第一次黨代會代表親切握手，代表黨中央和中央軍委，對聯勤保障部隊第一次黨代會的召開表示熱烈的祝賀，向各位代表和聯勤保障部隊全體官兵致以誠摯的問候。



聯勤保障部隊第一次黨代會16日在武漢召開。會議以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想，深入貫徹新時代軍事戰略方針，認真落實習主席對聯勤保障部隊的訓詞要求，總結聯勤保障部隊組建以來建設情況，部署今後5年主要工作任務，動員廣大官兵加快建設一支強大的現代化聯勤保障部隊，堅決完成黨和人民賦予的新時代使命任務。



當日，習近平還親切接見駐湖北部隊副師職以上領導幹部和團級單位主官，代表黨中央和中央軍委，向駐湖北部隊全體官兵致以誠摯的問候，勉勵大家不忘初心、牢記使命，忠實履職盡責，銳意開拓進取，推動各項工作和建設不斷取得新進步，為實現中國夢強軍夢貢獻力量。



許其亮參加接見。