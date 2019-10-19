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中評鏡頭：韓、馬、吳大進場 被擠慘了
http://www.CRNTT.com
2019-10-19 20:05:17
韓國瑜幾乎是被一群護衛隊用推的才上了舞台。(中評社 高易伸攝)
中評社台南10月19日（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜19日晚間在台南舉辦造勢大會，氣勢如虹。晚上七時，主辦單位宣布現場人數已超過10萬人，馬英九、吳敦義跟韓國瑜一起大進場展現團結氣勢，由於在場民眾太多，人潮洶湧，有人形容“好像被浪打到”。
造勢晚會7時進入高潮，先是支持者合唱“國家”，迎接青天白日旗大進場，隨後在主持人及支持者的韓國瑜當選聲中，馬吳韓三人一起進場，眾多支持者直接到會場門口迎接，人潮擠爆。
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