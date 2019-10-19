IMF決定維持現有資金規模並推遲份額調整

中評社北京10月19日電／國際貨幣基金組織（IMF）18日表示，IMF成員當天批准了關於IMF資源和治理改革的一攬子行動，包括維持IMF現有資金規模不變，將份額調整推遲到不晚於2023年底。



新華社報道，IMF決策機構國際貨幣與金融委員會當天上午結束特別會議後發表聲明，表示支持維持IMF現有資金規模，並歡迎將2016年雙邊借款安排延期一年。期待各方考慮將新借款安排增加一倍和在2020年後開展新一輪臨時性雙邊借款的問題。



聲明指出，國際貨幣與金融委員會注意到IMF第15次份額總檢查在份額增加方面缺乏進展，承諾在第16次份額總檢查中再次審視份額的充足性，並繼續推進IMF治理改革，包括以一個新的份額公式作為指引。第16次份額總檢查將從2020年延長到不晚於2023年12月15日結束。



聲明還說，國際貨幣與金融委員會承諾繼續確保份額在IMF資源中的首要地位。任何份額調整都應使有活力的經濟體的份額比重提高到與其在世界經濟中相對地位一致的水平。為實現這一目標，新興經濟體和發展中國家的整體份額很可能有所提高。同時，還應保護最貧窮國家的發言權和代表性。



國際貨幣與金融委員會主席、南非央行行長萊塞特亞·卡尼亞戈表示，國際貨幣與金融委員會將繼續推進相關工作，確保IMF擁有充足的資源，且其治理適當地反映全球經濟和IMF成員的發展情況。



IMF定期進行份額總檢查，份額的任何變化必須經85%的總投票權批准。2010年12月，IMF完成第14次份額總檢查，決定總份額增加一倍，並將超過6%的份額轉移到有活力的新興市場和發展中國家。這項份額和治理改革方案于2016年1月生效，由此中國、巴西、印度和俄羅斯躋身IMF股東行列前十名，其中中國成為IMF第三大股東。