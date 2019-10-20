北大黨委書記邱水平：北大積極助力澳門發展

北京大學黨委書記邱水平致辭。（中評社 沈而忱攝） 中評社北京10月20日電（記者 沈而忱 張爽）19日，由北京大學、全國港澳研究會、澳門基本法推廣協會及澳門基金會共同主辦的“映日蓮花”一國兩制的澳門特色—慶祝澳門回歸祖國20周年研討會在北京大學開幕。北京大學黨委書記邱水平致歡迎辭。



邱水平表示，“一國兩制”是中國為解決歷史遺留的領土問題、完成國家統一大業而提出的一項創造性的政治構想和基本國策。千禧年之際的澳門回歸，極大增強了中國人民加快推進現代化進程、實現中華民族偉大復興的信心和決心。回歸20年來，在“一國兩制”與基本法的保障下，在中央政府、特區政府與澳門社會的共同努力下，澳門實現了全面、穩健、繁榮、可持續發展：



憲法和基本法規定的澳門特別行政區憲制秩序得到尊重和維護，中央全面管制權有效行使，特別行政區享有的高度自治權受到充分保障；經濟社會發展指標位居世界前列，人均收入、社會保障體系與特色產業發展處於領先地位；法治權威與法治秩序不斷鞏固，居民基本權利和自由得到有效保護，在基本法框架下本地自治法律體系不斷完善，有效回應和解決澳門特區面臨的內部治理與對外合作的法律需求，取得了“一國兩制”的重要法治經驗；同祖國內地的交流日益密切，積極融入國家發展大局，推進國際化發展，在“一帶一路”與粵港澳大灣區戰略中緊密配合中央對澳門的角色定位，成為國家與世界相聯繫的重要樞紐平台；澳門同胞對國家的認同感和向心力不斷加強，血濃於水的民族感情不斷升華，愛國愛澳力量持續成長，愛國者治澳成為穩定的管治特征。



邱水平指出，澳門“一國兩制”的成功實踐充分證明了“一國兩制”的制度生命力，是行得通、辦得到、得民心的。“一國兩制”的澳門特色證明，要保障“一國兩制”行穩致遠，必須堅持全面準確理解和實施“一國兩制”，嚴格按照憲法和基本法辦事；必須緊緊依靠愛國愛澳力量承擔高度自治責任，通過法律和社會相結合的嚴密機制防範分離主義，維護國家安全；必須抓住國家戰略機遇，融入國家發展大局、提升自身競爭力；必須做好民生保障與社會風險防控，奠定澳門社會繁榮穩定的和諧基礎。