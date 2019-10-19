李登輝出席募款餐會　強調唯一支持蔡英文

高齡98歲的李登輝今天坐輪椅出席“民主台灣―是我們的驕傲”募款餐會。(照片:中時電子報) 中評社台北10月19日電／高齡98歲的李登輝今天出席“民主台灣―是我們的驕傲”募款餐會，由女兒李安妮代為念致詞稿表示，“在國家必須邁向正常化的關鍵時刻，懇請大家唯一支持‘蔡英文總統′，讓‘蔡總統′成功連任”，改變現在政治亂象，並勇敢承擔新時代。



中時電子報報道，李登輝在講稿中說，民主選舉的制度，對民主“應該是期待不是期限！”利用民主自由法治觀念來推翻民主，是絕對不能允許的事情。若是台灣任何領導人、政府，放任統獨對立，也是不負責任的行為，應該被唾棄。



李登輝去年因為摔倒，睽違九個多月才今天再度露臉，李登輝氣色不錯，更逐一跟每桌敬桌，待了20分鐘後離開。



李登輝在講稿中也意有所指說，台灣一些政黨人士，竟然常常幫對岸北京講話，並教訓自己的民主政府，天天在電視上稱讚共產威權，將台灣政府批評的一無是處。這就是台灣迫切的危機；不只不團結，更有人看不起自己的民主制度。不禁使人開始擔心，在2020年會不會像2008年，台灣被中國法統再度復辟。



李登輝更認為，台灣現在確實處在最黑暗的時機，但也是最光明、最有機會突圍以邁向正常化國家的時代。