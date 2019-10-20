韓國瑜向台南鄉親喊話　一定要改變台灣現狀

媽英九、國民黨主席吳敦義、前主席洪秀柱及國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜19日晚間在台南擁抱展現團結氣勢。（中評社 高易伸攝） 中評社台南10月20日（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜19日晚間在台南水萍塭公園舉辦造勢大會，主辦單位宣布現場湧入10萬群眾，韓國瑜也與馬英九、黨主席吳敦義大進場，主持人謝龍介還特別安排四人擁抱，展現藍軍在深綠地區的大團結氣勢。



韓國瑜致詞時先請現場群眾環顧四周看看彼此的眼神都是囧囧發光，這眼神告訴我們台灣的未來會越來越好。韓說，台南鄉親讓民進黨已經執政26年，我今天到林燕祝那邊，她告訴我永康地區可不可以不要再淹水？台南鄉親投給民進黨就是希望民進黨執政可以讓台灣人過好日子。



韓國瑜說，我從台灣頭走到台灣尾，接觸各行各業沒有一個行業對台灣有信心，如果你覺的我講的不正確，請出來我們可以面對面討論。各位台南鄉親，我們給民進黨這麼好的機會，讓“總統”當選、“立院”過半，但台灣3年半360行除了政治，各行各業都在擔心現在、害怕未來。



韓國瑜觀察，台灣人這麼勤勞，以前亞洲四小龍老大，這麼善良、重視教育、認真，為何今天會淪落到沒有一個行業對未來有希望？人才大量出走，社會紛擾不安，外交寸步難行，推動新南向政策一敗塗地，兩岸關係動蕩不安，官員貪污腐敗，我們到底在追求什麼？各位台南鄉親，難道各位台南鄉親把票投民進黨就是希望過上苦日子嗎？不可能，我們希望過上好日子對不對？



韓國瑜指出，蔡執政團隊讓人民傷心難過，我身為國民黨的“總統”候選人真的很希望讚美我們“國家”的“總統”，讓我覺得身為“中華民國”國民可以很驕傲，有一個優秀的“總統”與優秀的行政團隊，有一群官員英勇勇敢的帶領我們往前走，我好希望讚美他們，但我找不到讚美的理由。



韓話鋒一轉表示，今天交出這種執政成績單“夠了”。2020年的選舉各位英勇勤奮善良的台南鄉親這次選舉“為我們自己選”好不好？讓我們支持自己一次，台南鄉親用選票告訴所有政治人物，不認真的政黨必須下台，鬼混的政治人物必須下台、貪污腐敗的政黨必須下台對不對？台南鄉親真心真意地愛著民進黨，今天民進黨已經長的不像民進黨，他們喊出來的“勤政、清廉、愛鄉土”已經忘了，他們現在“愛金錢、愛權力、愛他們自己”啊！



韓再次呼籲，台南鄉親這次為了我們自己，這一局一定要改變台灣的現狀，台灣人絕對不可以再這麼窩囊地過下去，一定要走向更富庶、更健康、更陽光、更美好的未來。



韓國瑜保證，若選上“中華民國總統”會用最謙卑的心情，國民黨執政過，也離人民越來越遠過，我們忘記過選民的託付，讓台灣人民失望過。台灣人民用選票教訓了國民黨。如果今天得到人民支持，國民黨可以重新再站起來，我保證用最謙虛的心，一定會苦民所苦，我們絕對不敢忘記所有選民對我們的託付。一定以人民為本，不會以權力為本，一定為民做牛做馬，一定不敢作威作福，好不好？



韓國瑜再次懇託，各位勇敢的台南鄉親、有智慧的台南鄉親，就這一次2020年1月11日，讓全台灣人感受到台南變了，讓全世界關心台灣的人民了解台南變了。這次台南鄉親一定會改變投票，讓不認真貪腐的民進黨下台。台南鄉親會發揮無畏的勇氣，讓大家對台南鄉親刮目相看。