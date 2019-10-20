中評關注：李佳芬身段柔軟批民進黨不手軟

李佳芬代替韓國瑜來新竹縣市跑行程，身段柔軟，也是庶民語言，批民進黨是軟中帶硬。（中評社） 中評社新竹10月20日電（記者 黃文杰）距離大選剩下80多天，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜宣布十一月訪美行程取消，理由之一就是“時間不夠”，這也反映在韓國瑜夫人李佳芬身上，開始肩負起重擔，四處扮演最佳“芬”身，跟韓國瑜一樣，用的是庶民語言，身段更柔軟，但是批評起民進黨，絲毫不手軟。



李佳芬10月行程滿檔，23日即將出訪東南亞，5天之內要走訪菲律賓、越南，出訪東南亞之前，19日下午利用短短四小時，連跑新竹縣市四個行程，全力拉抬藍營“立委”參選人氣勢。原本規劃期與新竹縣長楊文科、新竹縣13鄉鎮市長座談，以及新竹縣市議會黨團，加上桃竹竹輔選幹部座談，最後因時間關係，全數集中成團結大會。



新竹縣市議長張鎮榮、許修睿及所有黨籍議員、輔選幹部，一起上台力挺韓國瑜，每場都是人潮爆滿，“佳芬姐加油”、“韓國瑜凍蒜”此起彼落，效果奇佳，



過去擔任過雲林縣議員的李佳芬，拿起麥克風，口條流暢，也懂得禮數，介紹到場新竹在地民代，即使花時間，也順便請安，拉近距離，向來給人軟軟甜甜，也面面俱到。



說起夫婿韓國瑜受到各種抹黑，李佳芬毫不客氣猛批，遭外界攻擊程度，就像被核子彈炸過一樣。



“在這次的選戰，我常開玩笑說，這真的是戰車輾過啊、大砲壓過啊、核子彈這樣炸過，從來沒有一個候選人，可以被抨擊跟抹黑成這種地步。”



她也提到，“黑韓”讓人氣憤，支持者也連帶遭殃，許多支持者說“佳芬姐，我沉下去了、我不講話”，她會鼓勵支持者“要堅強！”



李佳芬指出，家有家風、“國有國格”，在這種頻頻被抹黑攻擊的情況下，更應該讓民眾知道，一個選舉如果是用這樣的方式可以得勝，那從此大家就會跟著走，上面的人這樣做，下面這樣選有什麼不對？她表示，如果要“國家”正面陽光，那領導人不管在任何情況下，一定要有信心、正面去面對所有困難。



夫妻同心，其利斷金。李佳芬在不同場合都提到，她替韓國瑜來感謝大家，韓國瑜不是什麼厲害的角色，也不是偉大人物，這個社會最需要的，就是腳踏實地做事情。



韓國瑜日前才宣布取消訪美，不排除會讓她代勞，李佳芬強調，訪美行程都沒還安排，她去只是“選項”之一，但還沒有定案，“一切都還沒有安排好，如果有確定的話，一定會跟各位報告。”



她告訴挺韓支持者，台灣現在最需要的是要看到“國家”有希望有未來，如果韓國瑜能代表國民黨拿回政權，將用更謙卑的態度，讓人民看到希望。