慶澳門回歸二十周年論壇閉幕 獻策澳門發展

研討會現場（中評社 張爽攝） 中評社北京10月20日電（記者 張爽 沈而忱）由北京大學、全國港澳研究會、澳門基本法推廣協會、澳門基金會共同主辦、北京大學港澳研究中心具體承辦的“映日蓮花：一國兩制的澳門特色——慶祝澳門回歸祖國20周年研討會” 2019年10月19日上午9時，在北京大學英傑交流中心開幕。



本次會議聚焦“回歸”與“特色”，邀請國家對澳管治部門領導、澳門政界精英及內地與澳門資深學者、律師和工商界人士共同總結澳門回歸二十年來的央澳互動、法政發展、經濟交融、文化社會變遷，總結“一國兩制”實踐經驗，為澳門更好融入國家發展大局再謀新篇。整體研討框架飽含對澳門回歸二十周年的自豪與讚揚，以及對未來的前瞻與期許。



二十年來，中央和澳門社會在“一國兩制”框架下共同致力於澳門的繁榮穩定、政制發展、法治進步和社會變革，促進兩地互動融合，取得了舉世矚目的成就。澳門的發展正面臨著轉型的良機，在當前的國際環境下，“一國兩制”也面臨空前的考驗和挑戰。繼往開來，不進則退。在這樣的背景下，與會人員為澳門的發展獻言獻策。



本次會議有開幕式、主題演講、三個研討專題及閉幕式，邀請了在澳門管治與澳門研究中最具代表性、歷史感與理論影響力的領導與專家學者進行專題發言，從不同的身份、記憶、事件與理解中共同繪就澳門回歸二十周年的故事全景，展現了“映日蓮花”的別樣風采。



開幕式由全國港澳研究會會長徐澤主持，四位主禮嘉賓致辭：北京大學黨委書記邱水平、國務院港澳辦副主任黃柳權、中央人民政府駐澳門特區聯絡辦副主任羅永綱以及澳門特區政府經濟財政司司長梁維特。



主題演講環節是本場研討會的重頭戲，由北京大學港澳研究中心主任饒戈平教授主持。這一環節特邀三位資深代表對澳門特色“一國兩制”的宏觀架構予以解析和論述。來自澳門基本法推廣協會的李沛霖副理事長集中闡釋“一國兩制與愛國教育”主題，解析澳門特色“一國兩制”的愛國主義基礎及澳門的具體政策和教育實踐。來自澳門基金會的吳志良主席則聚焦“澳門學與一國兩制的實踐”主題，從更為開闊的全球史與澳門史脈絡中展現“一國兩制”澳門特色的深厚歷史基礎與人文底蘊。北京大學法學院陳端洪教授兼任全國人大常委會澳門基本法委員會委員，以“港澳居民的國家認同：基本法的期望值”為主題發表演講，深入探討港澳居民國家認同的基本法規範基礎及其不足。



上午開幕環節的致辭和主題演講闡明了整場研討會的主旨與意義，會議氛圍熱烈，為整場研討會的深入學術探討做了很好的開篇與奠基。

