中評鏡頭：李佳芬跑行程　韓家軍如影隨形

李佳芬到新竹縣市跑行程，一樣看到韓家軍揮舞大旗，在重要路口等候到場。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹10月20日電（記者 黃文杰）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜夫人李佳芬，為了拼大選，開始安排下鄉行程，李佳芬跟韓國瑜人氣，當然不分上下，夫妻倆也各自展現親和力，但是很明顯可以看到，佳芬姐是新的選舉能量，跟在旁邊或陪跑行程，光政治人物就比較年輕。



韓國瑜、李佳芬19日分別在台南與新竹跑選舉行程，跟在韓身旁主要還是重要競選幕僚，好比前台北縣長周錫瑋等政治人物。



李佳芬到新竹第一站是在新竹縣竹東鎮的餐廳，客家婦女後援會的上千人造勢場合，台上看到“新面孔”，分別是國民黨台北市議員李柏毅、張斯綱。



李柏毅是前台北市議員李新的兒子，跟張斯綱同樣屬於年輕、形象好的藍軍戰將，重點是，李柏毅與張斯綱，更經常上電視政論節目，為韓國瑜來辯論。



李佳芬特別挑出來介紹這兩人，還請台下挺韓支持者多給他們掌聲，因為從初選以來，韓國瑜受到各種抹黑攻擊不斷，很多藍營名嘴後來也都轉向不替韓來辯論，只有李柏毅與張斯綱還上節目，經常是“七打一”，邀請七位名嘴，通常只有一人挺韓，更讓“佳芬姐”用行動來感謝，也替夫婿韓國瑜增加一些“溫度”。



李佳芬這次來新竹縣市跑行程，韓家軍當然也如影隨形，更重要的是，鐵衛機車隊也出動，第一站在竹東客家婦女後援會成立，餐廳就位於台三線，經常有重型機車行駛。



韓家軍揮舞大旗與標語，耐心等候李佳芬到來，看到“佳芬姐”很激動，就跟見到韓國瑜本人一樣，全場不斷高喊“佳芬姐加油”、“韓國瑜凍蒜”。

