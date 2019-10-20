韓國瑜遭蛋襲未砸中　韓競辦發聲明不要追究

韓國瑜19日晚間在台南造勢，但離去時遭不明人士丟雞蛋，所幸未打到韓。（中評社 高易伸攝） 中評社台南10月20日（記者 高易伸）針對中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜19日晚上在台南造勢晚會遭到民眾丟雞蛋。韓國瑜競選辦公室表示，韓本人並沒有被砸到，但有一位民眾與隨扈被砸中，韓市長也向兩位無端遭到波及表示抱歉。



韓國瑜認為，每個人都有發表不同意見的權利，這正是台灣民主自由價值的可貴之處。如果今天是在“獨裁國家”，民眾是不可能像這樣表達自我意見；因此韓市長希望警方不要追究砸雞蛋的民眾，同時也向警方表達自己的感謝之意，謝謝警察們，你們辛苦了。



針對韓國瑜遭雞蛋攻擊；蔡英文連任辦公室發言人阮昭雄表示，民主社會可以有不同意見，但不管任何人都不應該有暴力行為，我們譴責暴力，並希望警方偵辦查明。



韓國瑜19日造勢大會結束後，晚間8時搭車離場，竟有民眾趁亂扔出1顆雞蛋，雖未扔中他本人，卻擊中韓家軍護衛隊賴姓男子頭部，民眾鼓譟，警方正蒐集證據調查砸蛋者身分。民進黨台南市長黃偉哲獲悉後譴責暴力，指示警方全力偵辦，轄區警方現場尋獲1顆蛋殼，卻找不到擲蛋的凶手，目前正調閱監視器畫面，強調絕不容許暴力挑戰公權力。