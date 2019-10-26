澳門青年答中評：澳門青年成功實踐愛國精神

黃萬濱（中評社 張爽） 中評社北京10月26日電（記者 張爽）澳門發展策略研究中心主任、理事黃萬濱“慶祝澳門回歸祖國20周年研討會”上接受中評社專訪，他表示，澳門一直有愛國的傳統，包括現在的中學、小學，都有愛國教育。澳門青年愛國愛華的精神和傳統實踐得非常成功。



黃萬濱對中評社說，本次研討會全面地把澳門過去二十年對“一國兩制”的成功實踐做了高度總結，同時對於未來澳門的“幾個堅持”提出了要求。“澳門能有今天的發展跟國家是分不開的。港澳兩地同脈相連，習主席也說過，澳門是實現‘一國兩制’的重要典範。二十年來澳門取得了這些成就，二十年之後我們應該怎麼走？我們希望把‘一國兩制’成功實踐下去，給香港和台灣起到一個示範作用。”



作為土生土長的澳門青年人，黃萬濱對澳門的未來有自己的思考，“其實澳門地方很小，人口也很少。澳門的失業率是1.9%，基本上實現了全民就業。我回到澳門工作了大概六年，看到的情況是年輕人找工作基本沒有問題。”黃萬濱說，澳門經濟本身以博彩業為主，容易出現產業單一的情況，這是澳門青年發展受到的一個限制。年輕人讀完書回到澳門之後，希望能往自身所學的學科方向發展，這也是澳門現在發展經濟適度多元的一個原因。



澳門的地理環境和人口無法改變，黃萬濱希望澳門能夠借助大灣區的優勢，未來實現更多更好的發展。“比如，我們可不可以在深圳發展一些高新科技產業？另外，澳門作為旅遊休閑中心，有很多發展點與大灣區的一些強項很相近。澳門青年不應該只著眼在澳門的發展，應該走出去。粵港澳大灣區的建設讓我們能夠走出去，突破本澳的限制。”



黃萬濱在一家智庫——澳門發展策略研究中心工作，並擔任主任，也是澳門政府交通技術委員會委員，他多次往返澳門和內地，還擔任了內蒙古青年委員會的委員。因為這一職務，黃萬濱對內地，特別是內地偏遠地區的了解比其他澳門青年更多。他認為國家和澳門的發展是分不開的，“我去內蒙古就任的時候，和當地一位軍人了解到一些情況。他說，內蒙古和澳門有一些相同的地方，都是在邊界地區。國家最南邊不是澳門，還有海南島，但是對於內蒙古的朋友來說，我們都是邊界。他們說，內蒙古要守住國家的邊界，澳門雖然沒有軍事制度，受解放軍保護，但要守住網絡安全。雖然澳門和內蒙古一南一北，但有很多交集。”



在黃萬濱看來，澳門年輕人頻繁往來於內地，尤其是到北京、上海、廈門、武漢、廣州等城市比較多，“這幾個城市都有澳門學生的聯歡會，他們對這幾個大城市不陌生。”

