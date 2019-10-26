王禹答中評：澳門宣傳憲法基本法成效顯著

王禹（中評社 張爽） 中評社北京10月26日電（記者 張爽）中山大學粵港澳發展研究院教授、博士生導師王禹在“映日蓮花：一國兩制的澳門特色——慶祝澳門回歸祖國20周年研討會”上對中評社表示，澳門宣傳憲法基本法成效顯著，組織高素質專業人員成立了研究隊伍和宣傳隊伍，政府、社會各界都將此作為一個重要任務來完成，這方面的經驗值得香港借鑒。



王禹對中評社表示，澳門回歸二十年的施政經驗有五點：



第一，始終將發展經濟、改善民生作為施政的第一要務。習近平主席曾指出，“人民對美好生活的向往，就是我們的奮鬥目標”。2014年他在澳門回歸十五周年的慶典上指出，“要堅持以人為本的施政理念，察民情，知民需，解民憂、紓民困，妥善處理社會多元訴求，平衡好各方利益，積極營造更加公平公正的社會環境”。澳門回歸後，始終將發展經濟、改善民生作為施政第一要務，取得了顯著成就。



第二，宣傳憲法基本法成效顯著，嚴格按照憲法和基本法辦事。澳門回歸後，特區政府和社會各界持續不斷地舉辦各種宣傳和研討“一國兩制”和基本法的活動，使“一國兩制”與基本法深入人心。2014年全國人大常委會設立首個國家憲法日。2015年國務院在其政府工作報告里一改以往“嚴格按照基本法辦事”的宣示，明確提出“嚴格按照憲法和基本法辦事”。澳門社會和特區政府在原來宣傳基本法的基礎上，對憲法宣傳工作作了很多新探索，形式生動，內容豐富，逐步樹立起憲法在特別行政區的最高法律地位。



第三，全心全意認同中央在澳門特別行政區的憲制地位和憲制權威。澳門2009年完成了二十三條立法，制定了《維護國家安全法》，在2012年討論政制發展的過程中，尊重中央對特區政制發展的主導權和最後決定權，在中央和特區的關係上，始終恪守一個地方政府的職責和本份，全心全意認同中央在澳門特別行政區的憲制地位和憲制權威。2017年對立法會議員的資格條件作了更加明確的政治要求，2018年成立了以行政長官擔任主席的維護國家安全委員會，還通過了國歌法的本地立法。



第四，積極配合國家發展戰略，融入國家發展大局，積極推動澳門與內地的各項合作事業。澳門回歸後，中央將澳門的發展納入國家發展規劃，並批准實施《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要（2008-2020年）》、《橫琴總體發展規劃》等，批准廣東省與澳門特別行政區簽署《粵澳合作框架協定》。2018年澳門與香港、廣東和國家發改委簽署《粵港澳大灣區建設框架協議》，2019年2月《粵港澳大灣區發展規劃綱要》公布。澳門還與國家有關部委、廣東省以及其他各省市、地市級政府簽署了有關環境保護、教育、醫療衛生、經濟合作等方面的區域協定。



第五，擴展對外空間，在國家的指導下積極參與全球化治理。在中央政府的支持和協助下，澳門特區積極參與國際組織和國際會議活動，參加國際組織的數量已由回歸前的51個增加到110餘個。

