林飛帆：不分區提名不跳脫家族　神仙也救不了

中評社台北10月19日電／針對民進黨不分區“立委”名單近日來的風波，民進黨副秘書長林飛帆今天表示，民進黨主席卓榮泰的堅持是有道理的。他說，如果民進黨提出的不分區“立委”名單，跳脫不了地方家族派系等，那民進黨今年已經緊繃的“國會”選情，恐怕神仙也救不了。



林飛帆臉書發文指出，大家相當關心民進黨要提出的不分區名單，不分區制度以往是為了補足區域“立委”因著重選區利益考量的不足，而強調社會的多元價值、弱勢保障和進步價值的代表性，在這個原則下提出名單，2016年的民進黨就做的相當不錯。



他說，這一次民進黨的不分區名單，如何呈現進步和多元價值的代表性，而不是地方家族派系、職業利益團體代表，大家都在看，如果提出的名單，跳脫不了地方家族派系，職業利益團體或藍營倒戈的人士，那民進黨今年已經緊繃的“國會”選情，恐怕神仙也救不了。



林飛帆說，民進黨正站在一個十字路口，應該要盡最大力量，讓黨的不分區名單，能夠接續實踐進步改革的需要，要進步、要保障多元價值理念，而不是讓人認為只是酬庸分配。



他認為，卓榮泰的堅持是有道理的，民進黨曾經是期待進步改革力量茁壯的青年世代的寄託，絕對有能力重拾對改革期待的朋友的信心，誠心期盼黨內先進以整個黨的最佳形象與最大利益為念。