中評關注：韓台南造勢　讓人嗅到韓流回來了

中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜19日晚間在深綠台南造勢，眼眶一度泛紅，展現真性情一面。（中評社 高易伸攝） 中評社台南10月20日（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜19日晚間在台南水萍塭公園舉辦造勢大會，現場湧入10萬支持者，馬吳洪韓四人同台展現團結氣勢。韓國瑜來到深綠選區，看到這麼多支持群眾到場，眼眶一度激動泛紅，展現真性情一面。



在馬吳韓相繼致詞完畢後，現場還高唱“中華民國頌”，並邀請與會支持者打開手機電燈，黑夜中頓時星光閃閃，隨音樂節奏搖曳。韓傾聽之旅深入深綠台南選區，卻在水萍塭公園重現去年九合一選舉時的燈海景象，也讓人重新嗅到“韓流回來了”的味道。



韓國瑜晚間在台南造勢場合演說時，多次強調台南鄉親是善良、勇敢、有智慧的，也強調民進黨在台南執政26年，但淹水問題沒解決，想稱讚民進黨蔡英文卻找不到可稱讚的地方，”，認為現在的民進黨已經不是過去台南人支持的那個“勤政、清廉、愛鄉土”的政黨，強調國民黨也曾離人民很遠，但選民用選票教訓了國民黨，如果人民願意再給國民黨一次機會，韓如果當選“總統畢竟會苦民所苦，謙虛勤政。



韓國瑜今晚走感性路線，就是想跟台南鄉親動之以情，用最真誠的心爭取台南鄉親的最大支持。

