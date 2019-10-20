韓國瑜台南大造勢　馬英九拋掉不快堅決相挺

馬英九致詞。（中評社 高易伸攝） 中評社台南10月20日電（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人韓國瑜團隊19日晚間在台南市安平區水萍塭公園舉辦造勢活動，除了韓國於本人，黨內大咖包括馬英九、國民黨主席吳敦義、前黨主席、台南市第六選區“立委”參選人洪秀柱，與六名台南市“立委”參選人都到場，展現藍軍大團結氣勢。這也是馬英九在九月八日韓國瑜新北造勢遭台下民眾噓聲後，再次出席韓的大型造勢活動，顯見馬已拋掉上次的不快，再次全力投入挺韓。



馬英九表示，蔡政府上任後不承認兩岸達成27年的九二共識、一中各表，使得我們在經濟和外交方面承受很大的衝擊。今年陸客比以前少了70萬人，觀光界估計我們會損失新台幣1500億元。



馬英九指出，蔡英文把“一個中國，各自表述”，跟一國兩制畫上等號，做了最錯誤的誤導，使得兩岸關係達到30年來最壞的程度，外交休兵沒有了，3年多來失去7個“邦交”國，所有能參加的國際組織都不能參加，“邦交”國也降到15國。



馬英九控訴蔡英文執政無能欺騙，馬說，蔡英文宣稱要捍衛“中華民國”的主權，所有的動作卻在傷害“中華民國”的主權。3年多前蔡英文致詞時內容就有“一定遵守“中華民國憲法”，雙十慶典時卻宣稱“中華民國台灣”，擅自更改“國名”，呼籲民眾明年下架蔡政府，投票給韓國瑜，建立自由民主有尊嚴的“中華民國”。



吳敦義表示，大家分別把“總統”票投給韓國瑜，及國民黨的區域“立委”，政黨票也投給中國國民黨，韓國瑜當選，“立委”也要60席過半才能幫助韓國瑜施政，否則會變＂跛腳政府＂，所以“總統”要贏，“立委”也要過半。



洪秀柱表示，今天我們的“國家”會走到這樣的地步，生活充滿了焦慮，我們的孩子不知道未來的方向在哪裡，這一切就是因為2016年我們選錯人了。蔡英文過去就職時宣稱要遵守“中華民國憲法”和兩岸人民關係條例，以及兩岸和平關係的現狀，結果完全沒有做到，宣稱“勞工是心裡最軟的一塊”，結果也沒照顧到勞工，要大家選一個可以信賴的領導者，那就是韓國瑜。

