遭民眾丟雞蛋　韓國瑜盼警方勿追究

中評社台北10月19日電／國民黨“總統”參選人韓國瑜今天晚間在台南舉行造勢活動，離場要上車前遭民眾丟雞蛋。韓國瑜競選辦公室表示，韓國瑜認為每個人都有發表不同意見的權利，這正是民主自由價值可貴之處，盼警方不要追究。



“內政部長”徐國勇在臉書發文表示譴責暴力，台灣是民主“國家”，對於不同的立場、意見，都必須尊重，絕不能有暴力行為，社會大眾對於各項選舉活動都應保持理性。他也指示“警政署”，要更強化韓國瑜的維安工作，並要求警方要積極偵辦，盡速辨識暴力行為者、盡速破案，絕不容許暴力行為挑釁公權力。



中央社報道，韓國瑜16日啟動全台傾聽之旅，今天第4天來到台南，晚間在水萍塭公園舉行與台南6席“立委”參選人的聯合造勢活動，並與前“總統”馬英九、國民黨主席吳敦義一起大進場。



活動約在晚間8時左右結束，韓國瑜在韓粉支持聲中離開現場，但在上車前遭到民眾丟雞蛋。



韓國瑜競選辦公室表示，韓國瑜本人並有被砸到，但有一位民眾與一名隨扈被砸中，韓國瑜向兩位無端遭到波及的人表示抱歉。



韓國瑜競選辦公室表示，韓國瑜認為，每個人都有發表不同意見的權利，這正是台灣民主自由價值的可貴之處，如果今天是在獨裁國家，民眾不可能像這樣表達自我意見。



韓國瑜希望警方不要追究砸雞蛋的民眾，同時也向警方表達自己的感謝之意，“謝謝警察們，你們辛苦了！”



2020蔡英文連任競選辦公室發言人阮昭雄說，民主社會可以有不同意見，但不管任何人都不應該有暴力行為，我們譴責暴力，並希望警方偵辦查明。



民進黨主席卓榮泰在臉書發文指出，嚴厲譴責任何以暴力形式表達訴求的行動，我們請警方究查責任，保護所有人人身安全。



他說，民進黨呼籲國人保持冷靜理性心情，共同維護選舉品質，也要特別要求、提醒黨員務必堅持民主精神，遵守所有法令，不得違背。