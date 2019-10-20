中評鏡頭：國瑜夜市再現　行銷庶民經濟

"韓國瑜夜市"的烤全豬賣到只剩骨架了。（中評社 李其樺攝） 中評社台南10月20日電（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人韓國瑜19日晚間在台南安平區水萍塭公園舉辦造勢晚會，現場不僅湧進超過10萬人，不少攤販也嗅準商機，跟隨韓國瑜前往水萍塭公園周邊擺攤做生意，在台南深綠大本營再現＂韓國瑜夜市＂，成選戰另類風景。



夜市攤販除了販賣韓國瑜公仔、青天白日旗等各式選戰小物，還有烤香腸、酥炸魷魚、三星蔥油餅、仙草汁，還有攤販現場賣起烤全豬，韓國瑜造勢場同時也幫忙行銷庶民經濟。