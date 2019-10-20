不必為個別車企“被破產”焦慮

中評社北京10月20日電／日前，獵豹汽車、眾泰汽車、華泰汽車、力帆汽車四家車企被平安銀行點名排查風險的消息刷爆朋友圈。這份出自平安銀行的內部郵件稱，“四家車企年底將進入破產程序，預計涉及上下游汽配供應商產業鏈合計約500億元壞賬”。儘管這四家車企先後通過不同渠道“正名”，但未能平複公眾的焦慮。



經濟日報發表記者楊忠陽評論文章表示，這四家企業究竟是否真的如郵件所說“年底將進入破產程序”，僅憑目前公開的信息，還很難得出定論。然而，一個無法回避的事實是，當前這四家企業經營確實出現了異常。以華泰汽車為例，截至2018年底，華泰負債合計375.66億元；今年前9個月，其銷量只有2萬多輛。這樣的經營業績的確很難撐下去。



不過，公眾也不必為這些車企“被破產”過度焦慮，畢竟上述四家企業並非主流車企，其年產銷量和影響力在業界較小。相反，這些企業“被破產”，或許是中國汽車產業在調整中轉向高質量發展的重要信號。



受多種因素影響，去年7月份以來，中國汽車市場已持續15個月下滑，產業正在經歷深刻調整。這對於不少車企和經銷商來說比較痛苦。因為隨著車市從增量市場競爭轉向存量市場博弈，一些沒有競爭力的企業很難再有生存發展空間，被淘汰只是時間問題。但這樣的調整對汽車產業來說卻是十分必要的。



文章稱，截至目前，中國汽車企業還未經歷一次真正意義上的大浪淘沙。過去20多年來，由於強勁增長的消費需求引發市場快速擴容，大部分車企不需要怎麼努力，就能活得有滋有味。時至今日，中國擁有130多家整車企業，居全球之首，但產業現狀是“大而不強”，特別是在自主創新能力、資源利用效率、產業結構水平和質量效益等方面，與汽車業發達國家相比差距甚遠。



國際產業發展經驗表明，汽車是一個規模經濟和品牌高度集中的行業。企業只有通過充分的市場競爭，在全球範圍內兼並重組，不斷淘汰落後，在本土和海外兩個市場形成較大產銷規模，才能成長為擁有世界級品牌的跨國巨頭。經過130多年的大浪淘沙，現在德國、日本、美國、法國、韓國剩下的汽車集團數量已經很少，但這些剩下來的企業每年的產銷量卻更大了，競爭力更強了，經營質量無一例外地都獲得較大幅度提高。



文章認為，淘汰賽進程加速，其實更多反映的是成熟理性市場形成過程，也是優勝劣汰的過程。如果說在這場淘汰賽中，自主品牌頭部企業也出現了類似危機，確實值得警惕。但中國汽車工業協會最新發布的數據顯示，目前吉利汽車、長城汽車市場表現較好。以長城汽車為例，今年前9個月，其銷量達到了72.4萬輛，實現了7%的增長。市場呈現出“強者恒強，弱者出局”的特征，表明中國汽車產業正在利用市場競爭規律加速洗牌。企業惟有堅持創新驅動，增強自身實力，才能在越來越殘酷的市場競爭中避免被淘汰。



更重要的是，隨著新一輪科技革命和產業變革蓬勃推進，全球汽車產業正迎來新一輪結構調整，中國汽車產業面臨著前所未有的機遇。如果本土企業能夠圍繞“電動化、智能化、網聯化、共享化”發展新趨勢，加快提升創新能力，實現“質量、效率、動力”三大變革，強身健體，不僅不會被淘汰，還會贏得未來發展新優勢。





