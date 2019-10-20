抓緊建立健全農業保險制度

中評社北京10月20日電／日前，國務院辦公廳印發《關於穩定生豬生產促進轉型升級的意見》，指出要完善生豬政策性保險，鼓勵地方繼續開展並擴大生豬價格保險試點。銀保監會聯合農業農村部也印發了相關通知，將暫時提高能繁母豬、育肥豬保險保額。



農村金融時報發表記者鄭源源述評文章表示，相較於其他產業，農業往往面臨著自然風險和市場風險雙重壓力，且農民承受風險能力較差。要提高農民種養的積極性，提高農民風險承受能力，保障農民增收，增強農業經濟穩定性，發展農業保險是不可或缺的。



文章分析，中國在2007年全面啟動政策性農業保險，使得農業保險發展步入快車道。政策性農業保險實質上體現的是政府對農業、農民在農業生產領域的支持和保護，是化解農業自然風險、促進農業生產經營水平提高的必要措施。不過，現階段中國農業保險仍面臨著保障水平較低、覆蓋面不夠廣、農戶投保意願不高、保險產品供給不足、理賠不規範等亟待解決的難題。以生豬養殖為例，目前開辦的政策性險種有能繁母豬保險和育肥豬保險，保額分別是1000元至1200元、500元至600元，雖然有關部門將保額暫時提高到了1500元、800元，但仍不能完全覆蓋養殖成本。



從保險機構角度來看，由於養殖業具有風險發生概率高，損失集中，覆蓋範圍廣等特點，儘管有政府保費補貼，但諸如政策性生豬保險之類的養殖業保險仍是一項成本較高、賠付率較高的業務，導致開展此類業務的保險公司很難從中獲益。一旦發生較大疫情，還可能面臨巨額虧損。這在很大程度上影響了保險公司的積極性和保險產品供給的連續性。對於廣大養殖戶而言，受客觀條件限制，很多人對農業保險的認知程度較低，產生損失時大多是自己承擔，同時由於保險賠付金額難以覆蓋損失，養殖戶參保的積極性不高。



文章指出，總體來看，建立健全農業保險制度還有很長一段路要走。對此，政府部門應完善農業保險法律，構建多層次的農業保險體系，加大政策支持力度，逐步提高保費補貼比例和保額，鼓勵農業規模化、產業化經營，同時應加強監管農業保險產品，打擊違規違法行為。保險機構應創新農業保險品種與服務，例如探索開展生豬價格指數保險、開發與政策性農險互補的商業性農險等，同時充分運用科技手段構建數字化農險經營管理體系。此外，還應加大對農業保險的宣傳力度，使農戶能夠深入了解投保程序和補貼政策，增強農業保險意識。這樣才能更好地幫助農民抵禦風險，提高養殖的積極性，促進行業平穩健康發展。





