新時代呼喚高素質金融企業家

中評社北京10月20日電／金融是現代經濟的核心，金融企業是發揮市場配置資源功能、暢通實體經濟運行渠道的重要樞紐。提高金融企業發展質量，增強金融服務實體經濟的能力，關鍵要培養一批高素質金融企業家。



高素質金融企業家是深諳現代金融特點和我國經濟高質量發展要求的經營管理人才。與傳統金融相比，現代金融業是典型的知識密集型行業，具有業務技術性強、風險大、產品和服務創新層出不窮等新特征。隨著我國經濟進入高質量發展階段，加快建設實體經濟、科技創新、現代金融、人力資源協同發展的產業體系，急需一批高素質金融企業家。



高素質金融企業家要有開拓創新精神。創新是提高金融資產配置效率的重要途徑。金融企業家應善於根據金融要素狀況、經營環境、市場需求、管理方式等，創造出更多個性化、差異化、定制化的金融產品，為實體經濟提供更高質量、更有效率的金融服務。



高素質金融企業家要有強烈的防風險意識。金融是一個高風險行業，防範金融風險關乎金融穩定和經濟高質量發展大局。金融企業家必須有強烈的防風險意識，熟練掌握金融風險管理知識和風險規避技能，具有應對和化解企業經營管理中各類風險的能力，維護我國經濟安全，為經濟高質量發展創造穩定的金融市場環境。



高素質金融企業家要善於參與國際競爭。隨著我國金融業開放水平不斷提高，國內金融機構面臨的國際競爭壓力越來越大，金融企業家必須順應我國金融對外開放水平不斷提高的要求，努力學習和掌握現代國際金融知識，通曉國際慣例和規則，提高運用國際金融複雜工具和產品的能力，更好服務我國經濟高質量發展。



高素質金融企業家要掌握相關現代科技知識和技術。金融與高科技結合是現代金融業發展的大趨勢。金融企業家必須順應金融業這一發展趨勢，努力掌握大數據、雲計算、區塊鏈等現代高科技知識和技術，並且能夠運用這些技術對現有金融業務進行創新，提高金融運行效率和服務實體經濟的能力。



培養一批高素質金融企業家是一項系統工程。應積極培育和弘揚企業家精神，鼓勵金融企業家創新，大力營造有利於金融企業家健康成長的良好環境和氛圍。建立定期培訓制度，通過授課、交流、講座等方式，向金融企業家介紹先進管理理念和成功經驗，不斷提高金融企業家在戰略決策、資本運作、經營管理等方面的能力。同時，加強專門培訓機構和基地建設，努力建設一支高水平培訓師資隊伍。大力宣傳表彰優秀金融企業家，充分肯定他們取得的成績和作出的貢獻，給予他們應得的榮譽和社會地位，激發金融企業家最大限度地發揮自己的聰明才智，促進企業提質增效和轉型升級，提高金融企業服務經濟高質量發展的能力。在完善激勵機制的同時，還應建立健全約束機制，強化金融企業家的自我約束意識、法律觀念和職業操守，引導金融企業家合法合規從事金融活動。



來源：人民日報 作者：邱兆祥(對外經濟貿易大學教授)

