"一帶一路"提升中國全球貿易優勢

中評社北京10月20日電／2019年以來，全球貿易形勢自5月以來更為嚴峻，國際組織和研究機構紛紛調低了對今年全球經濟增長的預期。對中美貿易談判前景不確定性和英國硬脫歐的擔憂，導致全球主要經濟體的生產製造商對貿易活動更為悲觀，貿易供貨周期縮短，長期訂單數量減少，原料和中間品庫存減少，貿易增速和經濟增速均相應調降。



在複雜的外部環境和國內供給性結構性改革的進程推動下，今年前三季度，中國貨物貿易進出口總值為22.91萬億元，同比增長2.8%。進出口結構也繼續調整，貨物貿易出口12.48萬億元，同比增長5.2%，進口額10.43萬億元，同比下降0.1%。



在全球貿易增長承壓的局面下，中國的對外貿易表現相對更好。WTO數據顯示，中國貨物貿易額在今年前7個月的增速仍高於德國、日本、韓國等貨物貿易大國，貿易額的全球份額比去年同期提升了0.1個百分點。



據海關統計，今年前三季度，中國的貨物貿易順差2.05萬億元，同比擴大44.2%。在國際經貿環境的動態變化下，中國對外貿易的驅動力也在逐漸變化。經濟產業結構持續優化提升了中國出口競爭力，增強了中國商品的吸引力，而對外貿易的國別調整則為貿易增長提供了更為充足的動力。



“一帶一路”國家成為中國對外貿易的重要夥伴，雙方貿易需求旺盛。今年前三季度，中國對“一帶一路”沿線國家進出口增長9.5%，比對外貿易的整體增速高6.7個百分點。其中，中國與非洲貿易額同比增長7.5%。中國與“一帶一路”國家間貿易的快速增長，既是這些國家經濟發展活動增強的體現和存量的提升，又是跨國協同增強而帶來的全球生產網絡布局改變和增量的擴大。



“一帶一路”國家對於建設人類命運共同體有著廣泛的共識，通過各項舉措加強合作，減少資源要素跨境流動的壁壘，提高了經濟發展效率，為經濟注入新的動力。在外部環境複雜多變、歐美市場波動不定的環境下，增強自主發展能力，增強“一帶一路”國家經濟增長的穩定性，減少受外部風險的衝擊。



“一帶一路”國家交通基礎設施合作項目降低了商品、人員流動的成本，提高了市場主體參與經貿合作的積極性。跨境產業鏈合作顯著加強，引起了全球需求的結構性改變，直接影響了全球貿易結構。



經濟全球化面臨來自貿易保護主義的挑戰，但大多數經濟體並不願意竪起關稅高墻，而是在積極尋求適應的路徑。“一帶一路”國家間的合作正是基於這種尋求共贏發展模式的探索。伴隨技術的進步，國與國的貿易投資活動並非零和博弈，跨境投資推動了投資母國產業結構的調整，也促進了跨境產業鏈的優化。



投資活動對全球貿易產生直接影響，成為中國對外貿易發展的重要動因。商務部數據顯示，今年1-8月，中國企業對“一帶一路”沿線的53個國家有新增投資，合計89.7億美元，占同期對外投資總額的12.4%。投資活動反映出企業希望優化全球布局，提升資源利用效率、獲得利潤最大化的意願。在中國與“一帶一路”國家的共同推動下，跨境投資得以更好地促進東道國產業的發展與升級。



全球經濟產業格局的調整使得國與國之間的經貿關係發生變化。“一帶一路”國家工業加工生產能力的提升，一方面可能促使相關原料或中間品向這些國家的出口增加，另一方面也會改變中國與相關國家的貨物貿易結構。“一帶一路”國家產業的發展增強了其經濟發展的動力，需要擴大進口與其經濟發展和消費相匹配。



中國正在從貿易大國向貿易強國轉型發展，既需要在貿易規模上保持穩定，又需要實現貿易的高質量發展。跨國產業鏈的優化有助於進一步增強中國在全球貨物貿易中的影響力。多元化的貿易投資網絡將使得企業可以更為穩定得到全球資源的保障，降低由於政治衝突或突發事件對企業生產供應網絡造成的衝擊。生產製造密度的降低也會為國內經濟的轉型升級提供更多的空間，從而更有利於中國新發展理念的推行和目標的實現。



來源：中國網 作者：周密

