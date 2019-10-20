用大數據助力治理現代化

中評社北京10月20日電／“要運用大數據提升國家治理現代化水平”“要建立健全大數據輔助科學決策和社會治理的機制，推進政府管理和社會治理模式創新”，習近平總書記的重要論斷，為推進國家治理體系和治理能力現代化打開了一條技術賦能的路徑。用數字技術變革來推動治理變革，中國在這方面走在世界前列。



在人類漫長的文明史上，從農業到工業，從刀耕火種到聲光化電，每一次技術變革都會帶來人類的組織方式、治理方式和制度體系的變革。未來十年，是整個數字經濟轉型的關鍵時期。可靠易用的雲、更加智能的大數據、雲端一體的智聯網和隨時隨地的移動協同這些關鍵技術，既是數字經濟發展的基礎設施，也在重塑我們的需求、生產、供應、消費以及整個社會的治理方式。我們正處於“數據智能化”和“治理現代化”的交融交匯階段，現代的信息化技術融合先進的服務理念，能夠推動數字政府進一步發展，助力治理現代化。



運用大數據提升國家治理現代化水平，能夠為百姓提供更加便捷的公共服務。比如浙江推進“最多跑一次”改革，通過統一的雲平台、政務中台、大數據平台，實現了部門之間的數據共享，打破了信息孤島和條塊分割，很多事情可以一網通辦。比如福建推動“馬上就辦”掌上便民服務，通過對接數字福建公共平台，構建全省一體化掌上便民服務大平台。“江蘇政務服務”“雲端武漢”“內蒙古i稅服務平台”……各地在推進“互聯網+政務服務”方面不斷創新，日益實現政務服務“一網、一門、一次”的目標，“讓百姓少跑腿、數據多跑路”，給群眾帶來實實在在的獲得感。



運用大數據提升國家治理現代化水平，還可以實現政府決策科學化、社會治理精准化。比如在國土資源管理和生態環境保護方面，運用衛星遙感影像智能解譯技術，可以實時監測基本農田保護、生態保護、地質災害防治等信息。比如在城市交通治理領域，通過物聯網、視覺識別、人工智能算法等，可以實時監測交通狀況，提高城市交通服務的承載力和運行效率。再比如在信用體系建設中，大數據可以實現信用價值的顯性化，杭州根據信用積分推出“先看病後付費”，信用記錄良好的患者可在全部就診結束後48小時內或出院時一次付清各類款項。在經濟運行、社會治理、信用建設等各方面，都可以運用大數據的實時、精准和智能等特點進行賦能，從而不斷提高政府部門的治理水平。



運用大數據提升國家治理現代化水平，中國具有很多獨特的優勢。一方面，中國獨特的制度具有強大的整合能力，能夠為數字政府建設提供保障；另一方面，中國數字經濟的快速發展，既孕育了一批中國的世界級高科技企業，也為數字政府建設提供了全球領先的技術支持和人才支持。這些優勢將形成合力，推動中國在數字政府建設方面居於領先地位，不斷用“數據智能化”提升國家治理現代化水平。



當今世界正處於百年未有之大變局，新一代信息技術為代表的科技革命方興未艾。面向未來，我們要擁抱新的科技浪潮，運用大數據技術助力提升國家治理現代化水平，為探索建設更加美好的明天貢獻力量。



來源:人民日報 作者：張建鋒(阿里巴巴集團首席技術官、阿里雲智能總裁)

