大華網路報：韓國瑜取消選前訪美是明智之舉

韓國瑜 中評社香港10月20日電／國民黨“總統”參選人韓國瑜日前證實，由於選舉行程時間壓力大，已取消選前訪美。這項決定不僅出人意料之外，也可能產生負面影響，但權衡利弊得失，應該是明智之舉。



大華網路報今天專欄文章說，“總統”參選人在選前赴美訪問，近年來似乎已成慣例。美方除了透過會談了解當事人的政策與“治國”理念，也會主動詢問當事人對於美中台三邊關係的具體看法；既可藉由互動增加互信，也有助於吸引媒體關注，兩黨“總統”參選人當然都不願輕易放過。



韓國瑜在今年八月下旬指出，AIT已正式提出邀請，歡迎他在九到十月間訪美。他並強調訪美會有三個目的，首先是與美國涉及亞洲的部門交換意見，討論包括台灣問題、海峽兩岸問題、台美關係問題；第二是與廣大華僑在不同城市見面；第三是科技新產品、重要企業經營經驗交換。這表示當時韓國瑜確實有高度意願。



本月六日美台國防工業會議在美國馬里蘭州埃利科特市舉行時，美方也向出席的韓國瑜“國政”顧問團成員傳達，樂見韓國瑜赴美“面試”的訊息；並且明確指出，雖然蔡英文確實長期配合美國對抗中共，但兩岸之間的溝通不足，是韓國瑜可以努力的方向；再加上AIT主席莫健日前親自邀訪，證明美方確實希望與韓國瑜面談。



然而，韓國瑜與莫健會晤時，當面告知取消預定訪美行程，原因是選舉只剩八十幾天，時間壓力非常大，因此無法成行，但明年大選結束後若有機會，一定去美國訪問。如此一來，不僅使韓國瑜失去直接跟美方面對面溝通的機會，增加美方與他的隔閡，更可能被綠營與媒體炒作，對於韓國瑜低迷的選情，似乎是雪上加霜。



按照媒體的報道，韓國瑜的緊急剎車，是由於他的外交幕僚認為，多一事不如少一事，韓國瑜赴美要承受的風險比在國內拼選舉高，如果不去，對選票影響有限，至少可以保持一種“距離的美感”；而去了美國，如果韓國瑜給的答案美方不滿，很可能韓還在回台的飛機上，美方就直接開槍，重演2012年蔡英文訪美，媒體爆出美方對她兩岸政策疑慮，反而讓選票流失，這對韓國瑜才是最大的風險。



這樣的顧慮當然有其道理，此時此地，寸陰是競，韓國瑜連台澎金馬一遍都沒有跑完，哪有閒暇去美國一、兩個禮拜？更何況赴美訪問，很可能得不償失，而取消訪美也未必就一定會吃虧。