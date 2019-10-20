陳同佳願來台受審　蔡政府卻不顧“主權”

中評社香港10月20日電／大華網路報今天“是非集”專欄說，引發香港“反送中”示威以迄今日勇武派動亂事件的源頭，在台灣殺害港人棄屍的陳同佳，因另案遭監禁即將於本月23日出獄，日前並表達了願意自行來台接受審判。然而，台“法務部”的反應卻是無意進行刑事追訴，大陸委員會更稱“港府推卸責任、任意放棄司法管轄權”乃“別有用心”。此對高喊“顧主權”的民進黨政府來說，真是極大的諷刺，也看出民進黨政府一切以選舉操作為優先，而對“人權”持選擇性立場的虛偽。



外國人在台境內犯法，基於“主權國家”的立場，政府本應有積極主動追訴之權，這對世界上各主權國家來說，均為理所當然的道理。也因此，各國之間對於在本國境內犯罪後逃出境的國民或境外人士，可在對等互惠的原則下簽訂“引渡”條約或協議，在雙方議定的要件下，將罪嫌引渡至犯罪地國家依該國法律追訴審判。



目前“法務部”受到民進黨的政治指導，對陳同佳願意來台接受刑事追訴審判，在其新聞稿中表示“據悉香港檢警機關也已掌握諸多未提供‘我方’之在港證據，並懷疑被告可能係在香港即預謀犯案，香港非無管轄權”的說明。就算此一說法為真實，但台仍無排拒陳同佳自願來台接受刑事追訴的道理。畢竟，境外人士在台境內觸犯法律，要由台檢審機關依台灣法律追訴，此乃主權作用之理所當然，豈有排拒的道理?