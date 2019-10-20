英國會通過修訂案　逼約翰遜再延脫歐

中評社香港10月20日電／英國國會下議院昨天召開“超級星期六”特別會議，原本要表決首相約翰遜日前與歐盟達成的新脫歐協議，但國會以三百二十二票對三百零六票，通過保守黨議員利凱輝提出的一項關鍵修訂案，實質上逼約翰遜致函歐盟，尋求再度推遲脫歐。約翰遜的新脫歐協議受到重挫，他仍然嘴硬，隨後聲稱即使有法律規定，自己也不會再與歐盟協商推遲脫歐。下議院議長白高漢說，他會在周一決定是否容許政府就新脫歐協議舉行投票。



星島日報報道，今次是自從上世紀八十年代爆發福克蘭群島戰爭以來（即三十七年來），下議院首次於周六開會。利凱輝提出的修訂動議，要求下議院首先要表決通過所有需要執行脫歐的立法條款，然後才就約翰遜達成的新協議進行表決。利凱輝的修訂動議獲得通過，對整個脫歐進程帶來新波折，令英國未必趕得及在十月三十一日限期屆滿前脫歐。



修訂案以三百二十二票對三百零六票獲得通過，實質上逼約翰遜尋求再度推遲脫歐，打亂了他的部署。約翰遜聲稱，他不會與歐盟協商延後脫歐。約翰遜暗示，他可能不會遵守國會九月通過的法案，該法案規定若未能在十月十九日前達成脫歐協議，就必須要求延後脫歐三個月。約翰遜在表決後告訴國會：“我不會和歐盟協商延後脫歐。”



約翰遜較早前警告若國會通過利凱輝的修訂動議，他會停止表決新脫歐協議。英國廣播公司（BBC）政治新聞編輯昆斯伯格稍早在Twitter發文指出，若國會通過利凱輝修訂動議，首相府將要求保守黨議員打道回府，不參與新脫歐協議投票。下議院領袖李思銘表示，政府計劃在周一提交新脫歐議案表決，但下議院議長白高漢說，他會在周一決定是否容許政府就新脫歐協議舉行投票。根據慣例，英國國會在同一個會期內，不會就一個問題重複表決。最大在野黨工黨在周六較早時已表示支持利凱輝修訂案，工黨女發言人稱，這項修訂動議就是要阻止約翰遜偷偷進行無協議脫歐。



約翰遜周六曾盡最後努力，游說各黨派議員支持新脫歐協議，強調沒有其他方案比他提出的方案更好。他說：“進一步的延遲是毫無意義的，昂貴的，並且會嚴重損害公眾的信任。”他同時警告國會，歐盟沒多少興趣再讓英國延後脫歐。他對國會議員說：“我們的歐盟友人極沒興趣再把此事多拖一天。”法國總統馬克龍上周五在布魯塞爾被問及，若英國國會否決約翰遜達成的新脫歐協議，他是否支持英國延遲脫歐時，他表示“我們在歐盟的朋友沒有甚麼胃口再拖另外一天”。



約翰遜與歐盟委員會主席容克日前宣布達成了新的脫歐協議。新協議將避免英國脫歐後在愛爾蘭島出現硬邊界。新協議在邊界問題上採取了複雜變通安排。據《泰晤士報》報道，截至目前為止，有八名工黨議員公開表態支持約翰遜的新方案。也有一批疑歐派保守黨議員表示，雖然他們有所保留，但他們仍會投贊成票。就此一問題作出經過充分考慮的裁決。”



脫歐之戰也蔓延到倫敦街頭，數以萬計民眾昨日上街遊行，要求再次就留在歐盟與否舉行公投。示威者聚集於倫敦公園巷揮舞歐盟旗幟，手持要求中止脫歐的標語。