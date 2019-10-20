蔡爽秀芭樂票　網紅菜農：百億農糧換來？

國民黨台中市第一選區“立委”參選人林佳新。（中評社 林谷隆攝） 中評社台北10月20日電／蔡英文前日高喊台灣芭樂可望叩關美國，根據台媒報道，中國國民黨台中第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）“立委”參選人林佳新表示，蔡政府上個月才剛花百億元向美國購買雜糧，如今美國就核准台灣芭樂檢疫規定，兩件事這麼接近，令人質疑蔡政府又是在跟美國進行魔鬼交易。國民黨團總召曾銘宗則抨擊，芭樂輸美還沒實現，蔡政府不該過度膨風，欺騙農民選票。



根據《中國時報》報道，有網紅菜販之稱的林佳新昨批評，日本消費高端，且船運較近，是台灣葉菜類想攻進的市場，但是日本有嚴格檢驗程序，需要國家與農政單位合作，政府因費力而不做，捨近求遠運銷美國。



林佳新說，台灣每年向美買雜糧，形同繳保護費概念；正值美陸貿易戰，政府上月急著跟美簽署百億農產品訂單，如今美核准台灣芭樂檢疫規定，兩件事這麼近，是否又跟美國做魔鬼交易。



國民黨團總召曾銘宗則抨擊，蔡政府收割馬政府政績，相較韓國瑜日前走訪陸港澳與星馬爭取訂單，根本微不足道，而且芭樂輸美還沒實現，蔡政府不該過度膨風，欺騙農民選票。



曾銘宗表示，美國只是公告檢疫規定，且規範非常繁複，還有很漫長的路要走，真正問題是，外界推估一顆芭樂運往美國市場銷售，至少要賣台幣150元才符合成本，價格如此高昂，運往美國有無競爭力？有無在台貿易商或在美進口商願意承銷？

