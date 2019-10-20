林飛帆：民進黨不拒家族派系　神仙難救選情

林飛帆指出，民進黨不分區名單跳脫不了地方家族派系及職業利益團體，2020緊繃的“國會”選情，恐怕神仙也難救。（林飛帆臉書） 中評社台北10月20日電／面對民進黨內陷入派系爭奪不分區“立委”風暴，黨副祕書長林飛帆昨日透過臉書力挺卓榮泰說，如果提出的名單跳脫不了地方家族派系，職業利益團體或藍營倒戈的人士，那今年已經緊繃的“國會”選情，恐怕神仙也救不了。“立法院長”蘇嘉全對於妻子洪恆珠宣布參選屏東縣“立委”及姪子蘇震清爭取不分區“立委”與民進黨主席卓榮泰槓上一事，不願表示意見。



林飛帆說，民進黨的不分區名單，如何呈現進步和多元價值的代表性，而不是地方家族派系、職業利益團體代表，大家都在看，期盼黨內以整個黨的最佳形象與最大利益為念。



中時電子報報道，據了解，蔡英文17日晚間在核心幕僚會議中，聽取各方意見，希望黨內能好好談。蘇震清18日晚間則放軟態度，發出聲明向卓榮泰致歉。



蘇嘉全昨日出席“2020蔡英文連任電器業界後援會”成立大會會前受訪時表示，黨內不同意見經溝通後互相理解是好的。不過外界也好奇是否已經與卓榮泰進行溝通，蘇嘉全簡短回應“去問卓榮泰”；至於與各派系間之溝通是否順暢，他僅回“去問各派系就好”。



對於蘇震清向卓榮泰道歉一事，蘇嘉全表示“去問他好不好”，並強調蘇震清有自己的想法，請記者去問蘇震清。蘇嘉全說，民進黨本來就會有一些不同意見，溝通之後互相理解，這是好的，基本上還是尊重蘇震清的看法與想法。



此外，蘇嘉全妻子洪恆珠16日已宣布參選屏東縣第一選區（里港、高樹、三地門、霧台、瑪家、九如、鹽埔、長治、屏東市、麟洛、內埔）“立委”，挑戰現任“立委”鍾佳濱，綠營認為恐造成黨內分裂。對此，蘇嘉全19日下午赴新莊出席“第18屆金舵獎暨旭青獎表揚大會”，會後面對提問並未多做回應，隨即快步離開會場。