韓國瑜狂跑行程快攻　拋議題拉綠營上擂台

中評社台北10月20日電／高雄市長韓國瑜目前聲勢落後，請假下鄉衝刺“總統”大選，近來回到自己熟悉的群眾場，還接二連三拋出對高鐵南延、一例一休的政策論戰，全力炒熱選情。



藍營人士形容，韓國瑜目前如同一人站在擂台上，被全場的觀眾緊盯著，另一位對手蔡英文仍坐在台下，競選團隊最重要的工作，就是用盡各種方式，把蔡英文請上擂台，正面對決。



韓國瑜16日起向高雄市政府請假，全力拚選舉，首站就從蔡英文的故鄉屏東出發，一路往北橫掃，一天最多跑了10個行程，橫跨屏東、高雄、台南，所到之處都可見大批熱情的韓粉搖旗吶喊。



韓邊跑行程，也以快攻方式，猛拋議題，提出包括當選後要廢除一例一休、高鐵南延屏東歸零等，試圖與執政黨直球對決。



韓陣營人士分析，韓國瑜下鄉主要目的就是想喚起“庶民”的印象，讓人民感覺到，韓國瑜最接地氣，也不畏來自四面八方的攻擊與抹黑。



韓國瑜北辦副執行長許淑華今天在接受中央社記者訪問時表示，傳遞“溫暖”的訊號，將會是韓國瑜接下來的競選重點之一。



因此，韓國瑜請假後的起手式，就是透過下鄉的傾聽之旅，與民眾面對面的接觸，為自己的選戰加溫、加分。



此外，韓國瑜也將透過一場又一場的座談會，和民進黨政策對決，許淑華表示，競選團隊正在蒐集民進黨執政時的爭議法案與政策，提出新的修法方向，由此喚醒民眾對民進黨執政不力的印象，營造出去年九合一選舉的氛圍。



身兼韓國瑜競選總部副總幹事的國民黨團總召曾銘宗說，韓國瑜接下來會繼續拋出許多政策方向，“立法院”黨團也會著手進行相關草案的研擬，配合提出修法；同時也會針對對手的質疑與批評，召開記者會回應。