空軍五項飛行比賽：中國隊勇奪總分第一

10月19日，在武漢舉行的第七屆世界軍人運動會空軍五項低空三角導航飛行比賽中，中國隊運動員廖偉華以總分3500分的成績奪得冠軍。中國隊運動員廖偉華慶祝奪冠。新華社 中評社北京10月20日電／第七屆世界軍人運動會空軍五項飛行比賽19日進行。中國隊以總分第一的成績，將空軍五項的首塊金牌收入囊中，這是中國軍團在本屆軍運會上獲得的第二金。



空新華社報道，軍五項是軍運會最具軍事特色的項目之一，包括飛行比賽和運動比賽兩部分。空軍五項飛行比賽是指低空三角導航比賽，運動員作為領航員指揮飛行員在高度約200米的三角航線上飛行40分鐘。裁判員在3個檢查點從導航的精確度、準時到達能力等對運動員進行打分，總得分最高者獲勝。



本屆軍運會空軍五項飛行比賽吸引了中國、捷克、丹麥、巴西、立陶宛、芬蘭、西班牙、瑞典、厄瓜多爾等9個國家代表隊參賽。當天上午10時許，比賽拉開帷幕，各國運動員作為領航員，依次指揮飛行員駕駛初教-6型飛機開展低空三角導航比賽。



中國隊的運動員包括廖偉華、葉邦武、李多琦、和浩琴等4人。其中，廖偉華作為領航員參加飛行比賽，葉邦武、李多琦、和浩琴等參與點位確定、航速計算等低空三角導航各項規劃和準備工作。經過精密配合，中國隊獲得總分第一，巴西隊位居第二，芬蘭隊排名第三。



“成績比較理想，算是超水平發揮。”中國隊負責人王海臣賽後接受記者採訪時表示，良好的天氣狀況和隊員們的默契配合是取得好成績的關鍵。在接下來的比賽中，中國隊將繼續努力、奮勇拼搏。



根據空軍五項競賽總章程，國際軍體理事會的官方獎牌將頒發給個人飛行比賽項目的前三名，成績最好的參賽國將獲得冠軍獎杯。21日至24日，空軍五項還將進行射擊、障礙游泳、擊劍、籃球、障礙跑和定向越野6個項目的比賽。

