中國軍團射中武漢軍運會首金

中評社北京10月20日電／新華社消息：19日，第七屆世界軍人運動會迎來開幕後首個比賽日。在男子25米手槍軍事速射團體決賽中，八一射擊隊副隊長兼教練金泳德領銜的中國隊獲得團體冠軍。這也是第七屆世界軍人運動會產生的首枚金牌。



當天上午開始的比賽競爭激烈。第一組比賽，中國隊老將謝振翔發揮穩定，法國選手位居小組第一。第二組比賽開始後，金泳德穩扎穩打獲583環，但烏克蘭選手表現突出，在8秒速射中僅丟一分。第三組鳴槍開賽，“95後”小將姚兆楠發揮神勇，在前10發中打出97環的好成績。此時，現場大屏幕第一次出現實時總成績排名，排名前幾位微小的總分差距令現場氣氛陡然升溫。接下來排位前三名的總成績始終沒有拉開差距。最終，由謝振翔、金泳德、姚兆楠組成的中國隊以1747環的總成績斬獲本屆世界軍人運動會首金。



“打響第一槍、射中第一金。”中央軍委訓練管理部軍事體育訓練中心政委曹保民在接受新華社記者採訪時表示，運動員沉著冷靜，每一槍都打得非常堅決，獲得好成績的秘訣就在於發揚祖國至上、團結協作、頑強拼搏、永不言敗的精神。



男子25米手槍軍事速射團體項目是軍運會獨有的射擊項目，貼近軍隊實戰化訓練，也是中國隊的傳統優勢項目。中央軍委訓練管理部軍事體育訓練中心八一射擊隊的李立亞說，姚兆楠是自制力非常強的運動員，這次比賽對他個人成長將會有很大的提升。



中央軍委訓練管理部軍事體育訓練中心八一射擊隊於2018年6月正式組建，是由原軍事體育運動大隊射擊隊、原廣州軍區射擊隊、原沈陽軍區射擊隊合併成立，已累計獲得國內外比賽金牌1000餘枚。我國射擊發展史上很多優秀的射擊運動員都來自軍隊，有著“先有八一隊，後有國家隊”之說。13次打破世界紀錄的董湘毅、世界冠軍李亞敏、奧運冠軍李對紅，都是我軍射擊健兒。