蔡英文步步為營強打政績牌　蘇貞昌砲火助攻

中評社香港10月20日電／國民黨“總統”參選人韓國瑜頻拋議題拉抬聲量，蔡英文陣營謹慎應戰穩健不躁進、不隨對手起舞，蔡英文、“行政院長”蘇貞昌定位分工清楚，以“國政優先、小英執政三年有成”對決。



請假投入“總統”大選的高雄市長韓國瑜下鄉頻頻設定議題，包括當選後要廢止高鐵南延屏東、一例一休，搶攻媒體版面與聲量。 面對韓國瑜叫戰，蔡陣營兵分兩路，政策面由蘇貞昌任攻擊手，火線回擊韓國瑜政見的荒謬性與國民黨內部的不一致性；蔡英文本人不做人身攻擊，回歸政策面討論，兩人互補，分工明確。



中央社報道，蔡陣營發言人阮昭雄表示，蔡最重要的工作就是讓“國政”維持順利運作。這幾個月來，民調持續穩定領先，證明蔡英文“國政優先”的策略獲得人民的肯定。他說，相較於對手請假逃避高雄市議會總質詢的爭議，形成“落跑市長”的印象，蔡陣營認為蔡英文持續以“國政”優先，做好工作，就是最好的選戰節奏。



另外一方面，蔡英文行程安排持續凸顯“小英執政三年有成”的成果，阮昭雄說，近期包括日前往和高雄區漁會與四大公會座談，獲得高雄漁民肯定並贈送“旗開得勝”的匾額。因為蔡政府任內解除歐盟漁業黃牌、加入南印度洋漁業協定、全額補助漁船船位回報通訊費與

投入經費建立漁產品冷鏈系統等，都是讓漁民有感的政策成果。



他並說，日前台灣芭樂獲得美國同意，將成為亞洲第一、世界唯二可以出口芭樂到美國的“國家”，這些成果都讓最基層的農漁業民眾有實質的感受。



阮昭雄說，這段時間以來，募款小物上線兩波都迅速秒殺，證明蔡英文的支持者熱情依舊；18日才推出的line貼圖不到24小時已經成為熱門排行第一名，打敗貼圖常勝軍“白爛貓”，也證明蔡英文在社群上獲得年輕人的支持不減。



至於有關競選總部成立等相關期程，蔡陣營操盤手、前“行政院副院長”林錫耀表示，11月16日將率先成立高雄競總、11月18日當週會挑一天到“中選會”登記，12月初預計各地競總就定位。



林錫耀表示，選戰最後兩週進入衝刺關鍵期，力拚“總統”連任、“國會”過半。距離選舉投票日還有90天，他下令競選團隊成員必須戰戰兢兢、謹慎應戰、不可掉以輕心。