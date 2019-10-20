台南大天后宮送蟠桃　韓粉聽成龍袍超嗨

韓國瑜參拜古蹟大天后宮，廟方非常禮遇。（中評社 高易伸攝） 中評社台南10月20日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人韓國瑜20日一早赴古蹟台南大天后宮上香，支持群眾簇擁韓入內，人潮塞爆狹窄的小巷。該廟主委曾吉連特準備“蟠桃”送給韓國瑜，祭祀隆重。有趣的是，當廟方透過麥克風說要送給韓“蟠桃”時，外面韓粉卻聽成了“龍袍”，嗨得樂不可支。



韓國瑜繼昨天在台南的造勢場，上午繼續展開台南行程，10時抵達大天后宮，受到廟方主委曾吉連極度禮遇，邀請韓國瑜及國民黨台南市黨部主委謝龍介走上媽祖神像面前近距離參拜。韓祭祀時神情專注，現場香煙裊裊隆重莊嚴。韓禮成之後也跟廟方合影紀念，韓簡單致詞祈求國泰民安、風調雨順。



韓國瑜進出大天后宮都有支持者高喊“韓國瑜凍蒜”、“韓市長加油”，打氣力挺聲此起彼落。韓揮手作揖示意，神情顯得精神愉快。



韓結束大天后宮上香後，將轉往台南鹿耳門天后宮參拜，下午還要跟觀光業者座談，參與海灘淨灘活動，並逛台南知名花園夜市。



台南大天后宮舊稱東寧天妃宮，位於台南市中西區，原址本為明朝寧靖王朱術桂所居住的寧靖王府邸，後來在寧靖王捨宅之後轉變成媽祖廟。舊有方志多記載是1684年由施琅入台後改為媽祖廟，但近來學者指出明鄭時期東寧一地已有天妃宮。