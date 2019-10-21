中評鏡頭：台南大天后宮原為明朝寧靖王府邸

韓國瑜20日一早赴台南大天后宮上香。（中評社 高易伸攝） 中評社台南10月21日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜20日一早赴“國定古蹟”台南大天后宮上香。大天后宮，舊稱東寧天妃宮，位於台灣台南市中西區，為主祀媽祖的廟宇。該廟宇原址本為明朝寧靖王朱術桂所居住的寧靖王府邸，後來在寧靖王捨宅之後轉變成媽祖廟。舊有方志多記載是1684年由施琅入台後改為媽祖廟，但近來學者指出明鄭時期東寧一地已有天妃宮，寧靖王捨宅的對象即是當時的住持僧聖知。



該廟是全台最早由官方興建且列入官方祀典的媽祖廟，其在台灣府城也有重要地位，為府城公廟，是以大天后宮舉辦迎媽祖活動時，可以跨越府城內各個廟境募集經費，有“通城虎”之稱。此外府城各廟舉辦慶典時，都會將第一號轎番簽保留給大天后宮媽祖。此外由於大天后宮原為寧靖王府邸而在政治上亦有重要象徵地位，故施琅當時在此接受鄭克塽的投降並立“平台紀略碑”，“台灣民主國第二任總統”劉永福將此作為“總統府”。



大天后宮的主軸線上，依序是三川門、拜殿、正殿與後殿，是面寬三開間的四殿兩廊式配置。右側建物的軸線上，依序是門廳、三寶殿與觀音殿。而在建築本身之外，大天后宮內部也有許多的文物，像是清朝皇帝的御匾、蔣元樞所獻之“蔣公鼎”、與施琅的“平台紀略碑記”碑。

