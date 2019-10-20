《習近平治國方略》在阿爾巴尼亞授權播出

中評社北京10月20日電／為慶祝中國和阿爾巴尼亞建交70周年，紀錄片《習近平治國方略》授權播出簽字儀式暨“視聽中國 全球播映——走進阿爾巴尼亞”活動19日在阿爾巴尼亞首都地拉那舉行。



阿爾巴尼亞廣播電視台台長索馬·蓋爾奇表示，這個活動表明阿廣播電視台與中國國家廣播電視總局之間的合作正在不斷深化，向多維度發展。通過節目的播出，阿觀眾將會加深對中國的了解，更深刻地感受阿中兩國的友好氣氛。



中國駐阿爾巴尼亞大使周鼎表示，希望這部製作精良的紀錄片能為阿人民打開一扇了解中國的新窗口，我們願意繼續推動中阿兩國政府間的治國理政經驗交流，繼續為推進兩國人文交流搭建平台，促進兩國民心相通。



中國國家廣播電視總局國際合作司副司長周繼紅在簽字儀式上致辭說，此次“視聽中國”播映活動不僅是推動中阿廣播電視交流合作的重要舉措，也是增進兩國友誼、溝通民心的重要橋梁。



在儀式上，中國國家廣播電視總局與阿爾巴尼亞廣播電視台簽署了《關於播放中國電視節目的合作協議》，授權阿爾巴尼亞語版《習近平治國方略》和電影《烏珠穆沁的孩子》正式在阿播放。



“視聽中國 全球播映”活動是由國務院新聞辦公室指導，中國國家廣播電視總局主辦，以“壯麗七十年 熒屏慶華誕”為主題，精選70餘部優秀視聽作品，於8月至10月，在全球50多個國家60多個主流電視台和網絡視聽媒體平台播出。



（來源：新華網）

