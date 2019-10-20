英國議會要求首相尋求再度推遲“脫歐”　

這是10月19日在英國倫敦拍攝的議會大廈。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月20日電／英國議會下院19日投票通過一項關鍵修正案，實質上將迫使首相鮑里斯·約翰遜致信歐盟、尋求再度推遲“脫歐”。但約翰遜隨後表示，即使有法律要求，自己也不會再與歐盟談判推遲“脫歐”。



當日，議會下院以322票支持、306票反對的結果通過了由獨立議員奧利弗·萊特溫提交的修正案，要求政府先完成對“脫歐”協議中相關內容的立法程序再將協議本身提交議會表決。



此前議會曾通過一份由議員希拉里·本提出的法案，要求首相要麼19日在議會通過新“脫歐”協議，要麼致信歐盟、申請“脫歐”延期。



約翰遜19日說，現在是解決“脫歐”問題的時候了，再次推遲“脫歐”是“有害的”，自己不會再與歐盟談判推遲“脫歐”。此前他多次表示，不管有沒有協議，英國都將在10月31日完成“脫歐”。



英國輿論認為，如果約翰遜不在19日致信歐盟尋求延期，他將冒違法風險。



原定當日由議會下院表決的新“脫歐”協議因修正案的通過並未進行表決。英國議會下院議長約翰·伯科表示，將於21日決定政府能否將新“脫歐”協議再度交付議會表決。



19日，英國議會下院舉行37年來首次周六會議。數萬名抗議者在英國議會大廈外遊行示威，揮舞歐盟旗幟，呼籲舉行第二次“脫歐”全民公投，把決定英國命運的機會再次交給英國人民。



英國政府與歐盟17日達成一份新“脫歐”協議。根據新協議，英國前首相特雷莎·梅與歐盟達成的協議中涉及北愛爾蘭邊界問題、備受爭議的“備份安排”被删除。新協議規定，北愛爾蘭將是英國關稅領土的一部分，即英國“脫歐”後，北愛爾蘭不再停留在歐盟單一市場和關稅同盟內。但在實際操作上，北愛爾蘭在關稅與配額方面仍需遵守歐盟規定，成為實際意義上進入歐盟關稅區的門戶。



英國反對黨工黨領導人科爾賓19日在議會下院辯論時說，新“脫歐”協議比特雷莎·梅的協議“更差”。工黨此前提出對新“脫歐”協議進行全民公投。



特雷莎·梅19日在議會辯論中說，如果想推動英國前行，就應支持這份新協議。



2016年6月，英國全民公投決定“脫歐”。2017年3月29日，“脫歐”程序正式啟動。根據英國與歐盟的協議，英國應在2019年3月29日正式“脫歐”。2019年4月10日，歐盟成員國領導人舉行特別峰會討論英國“脫歐”問題，最終同意將“脫歐”期限延長至10月31日。



（來源：新華網）